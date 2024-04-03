Посмотрите на квартиру за 85 миллионов: в ней "бабушкин ремонт", зато соседи-академики

В Сети завирусился видеообзор на квартиру в Хамовниках за 85 миллионов рублей. Её богатые, но порядком устаревшие интерьеры вызвали шквал насмешек.
Судя по обстановке, вполне пристойная 102-метровая недвижимость с двумя санузлами, дубовым паркетом и потолками 3,2 метра могла принадлежать учёному или бывшему партийному начальнику. На это указывает большая библиотека, да и сам автор видео заверяет: "Вашими соседями будут академики и первые лица государства".
Острые на язык интернет-пользователи назвали претендующие на премиальность интерьеры "бабушкиным ремонтом".
"В толковом словаре фотографии этой квартиры должны стоять напротив слова "безвкусица", "Всё сносить и выбрасывать, делать нормальные пространства — жить в большой кладовке невозможно", — критикуют они.
Заоблачная цена, впрочем, мало кого удивила — Хамовники давно и уверенно занимают лидирующие позиции в топе районов Москвы с самой дорогой недвижимостью.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.