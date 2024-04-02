Льготная ипотека: какие доходы нужны жителям городов-миллионников для покупки жилья

Сколько должен зарабатывать россиянин для того чтобы взять льготную ипотеку

4:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В конце прошлого года условия для получения льготной ипотеки под 8% ставкой были ужесточены. Теперь покупатели должны внести первоначальный взнос в размере 30%, а для жителей столичных регионов банки выделяют кредит не более 6 млн рублей. Эксперты из федерального портала "МИР КВАРТИР" и финансового маркетплейса "Выберу.ру" провели анализ, чтобы определить, сколько теперь необходимо зарабатывать городским жителям-миллионникам, чтобы приобрести новостройку по льготной ипотеке, и какой будет ежемесячный платеж.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Из проведенного анализа выяснилось, что под условия льготной ипотеки, с суммой выдаваемого кредита в 6 млн рублей, подходят только "двушки" в 11 из 16 российских миллионников. В пяти городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Краснодар, цена жилья превышает ипотечный лимит. Поэтому жителям этих городов придется вносить при покупке значительно больший первоначальный взнос.

Например, москвичам придется внести 69,7% от стоимости квартиры в новостройке, что составляет 13 777 297 рублей. Жители Санкт-Петербурга должны найти 58,1% от цены квартиры, или 8 306 985 рублей, а жители Казани — 44,9% (4 880 533 рубля), Нижнего Новгорода — 41,6% (4 267 893 рубля), и Краснодара — 34,3% (3 135 401 рубль).

При этом ежемесячный платеж для заемщиков из этих пяти городов должен составлять 44 026 рублей, для чего им потребуется подтвердить банку официальный доход не менее 88 000 рублей в месяц.

Жителям Екатеринбурга придется платить несколько меньше — 42 354 рубля в месяц, при доходе от 85 000 рублей в месяц. Самарцы должны будут внести 42 076 рублей в месяц, имея доход от 84 000 рублей в месяц. Уфимцы должны будут платить 40 934 рубля в месяц и иметь доход от 82 000 рублей в месяц. Но вместе с тем, первоначальный взнос от них требуется всего 30%.

Больше всего везения ждет жителей Перми — там стоимость двухкомнатной квартиры составляет всего 6 578 582 рубля, так что ежемесячный платеж будет составлять 33 790 рублей, для чего необходимо зарабатывать 68 000 рублей в месяц. Подобная ситуация и в Волгограде (34 887 рублей в месяц и 70 000 рублей в месяц) и Челябинске (35 868 рублей в месяц и 72 000 рублей в месяц).

"Мы провели сравнение требуемой зарплаты с реальной среднестатистической зарплатой, заявленной Росстатом, для каждого региона. Оказалось, что только в Красноярске средняя зарплата соответствует необходимой для получения ипотеки с господдержкой. В Москве и Санкт-Петербурге доходы также выше требуемых банками, но при покупке новостройки необходимо внести значительную сумму, превышающую сумму кредита. Из этого можно сделать вывод, что в целом по стране льготная ипотечная программа с 8% ставкой малодоступна для населения", — отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "МИР КВАРТИР". "Несмотря на высокие цены на квартиры и повышенные требования банков к доходам заемщиков, ипотечный рынок в стране не только не рухнул, но и продолжает расти. С начала года, по данным ЦБ, ипотека увеличилась на 1,3%. Мы как специалисты финансового маркетплейса видим, что спрос на льготную ипотеку в январе-феврале оказался в 1,8 раза выше, чем в прошлом году. Интересно, что спрос растет не только в регионах, но и в обеих столицах. Полагаем, что заемщики торопятся оформить льготный кредит по ставке в два раза ниже рыночной, ожидая дальнейшего роста инфляции и завершения самой массовой госпрограммы 1 июля 2024 года", — считает Григорий Бурденко, генеральный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру".