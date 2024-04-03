С неба на землю: из-за чего москвичи хотят жить в невысоких домах?

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Почему москвичи желают жить в низких домах

4:29
Недвижимость » Аналитика

В Москве наблюдается дефицит квартир в недавно построенных многоэтажках премиум, бизнес и комфорт классов с низкой этажностью. Спрос на такое жилье значительно превышает предложение. Давайте разберем, как возник этот неравновесный спрос и предложение, почему жители Москвы все чаще предпочитают избегать высотных зданий и реально ли найти проект с низкими корпусами в столице.

Почему москвичи желают жить в низких домах
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Спрос присутствует, но квартир недостаточно
Аналитики компании Forma, изучив данные системы мониторинга и анализа, обнаружили, что лишь 1,6% квартир и апартаментов в новостройках Москвы имеют высоту до восьми этажей. В пределах МКАДа доступно для продажи 45,2 тыс. единиц недвижимости классов комфорт, бизнес и премиум, но лишь 742 из них расположены в корпусах не превышающих восемь этажей. Отметим, что только 37% этого объема составляют квартиры, остальные 63% представлены апартаментами.

На рынке не хватает квартир в низкорасположенных домах, которые обычно включают здания от 5 до 8 этажей. Это объясняется двумя факторами. Во-первых, стоимостью земли в Москве. Немногие застройщики готовы заниматься низкоэтажными проектами, так как они могут продать только ограниченное количество квартир. Поэтому они предпочитают выгодные варианты, такие как строительство высотных зданий от 30 этажей с большим количеством квартир.

Второй фактор — требования покупателей к живописным видам из окон. В связи с высокой плотностью городской застройки, квартиры в низких зданиях часто лишены привлекательных видов. Они редко имеют расположение, позволяющее наслаждаться городскими пейзажами или зелеными дворами.

Мало квартир в низкорасположенных районах Москвы, но спрос на них высок. Как отметили в компании Forma, это подтверждается повышенным интересом к их новому проекту "Soul" в районе "Аэропорт", который включает корпуса Unique высотой 6-8 этажей. Несмотря на то, что официальный старт продаж еще не объявлен, компания уже получила около 200 заявок на просмотр квартир в этих домах. Планируется начать эксплуатацию объекта лишь через два года, в четвертом квартале 2026 года.

Преимущества низкорасположенных домов
Практика показывает, что наибольший интерес у покупателей вызывают квартиры на уровне 5-9 этажей. Этот выбор обусловлен личными предпочтениями и вкусами, а не социальным или финансовым статусом.

Этот тренд имеет множество обоснований, включая практические. Родители младенцев часто выбирают квартиры на пятом этаже или выше, чтобы иметь возможность наблюдать за детьми на игровой площадке и не беспокоиться о их безопасности. Кроме того, небольшие здания обеспечивают высокий уровень приватности. Меньшее количество соседей позволяет жителям наслаждаться тишиной, что важно для мегаполиса.

Урбанисты также отмечают влияние высотной застройки на восприятие городской среды. Низкие здания создают "человеческий масштаб", в котором люди чувствуют себя комфортно и не подвергаются давлению от гигантских небоскребов.

Психологические аспекты также играют роль в популярности низких зданий в Москве. Они характеризуются меньшей высотой и большим уютом, что типично для клубных домов элитного сегмента.

Где найти низкорасположенные дома в Москве
В последние годы на рынке Москвы появился отдельный формат разновысотных кварталов, удовлетворяющий потребности различных групп покупателей. Такие проекты предлагают возможность выбора как для любителей видов с высоты, так и для тех, кто предпочитает уют и комфорт низкорасположенной застройки. В настоящее время таких комплексов в Москве около 20.

Интересно, что в семи из них низкорасположенные корпуса представлены как самостоятельный продукт, имеющий свой бренд, как например, корпуса Unique.

"Из панорамных окон жильцы смогут наблюдать за ростом деревьев и цветущих кустарников на зеленом бульваре-променаде и благоустроенной территории вокруг дома. Кроме того, жители смогут гулять не только в скверах, но и на крышах зданий, где будут организованы общественные террасы для жильцов", — рассказал Илья Чепрасов, руководитель компании Forma.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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