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Московская арендная недвижимость: рост цен на однокомнатные квартиры на 36%

Аренда "однушек" в Москве подорожала почти в двое за год

1:43
Недвижимость » Аналитика

Согласно информации от руководителя по аналитики Циан Алексея Попова, стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в Москве за год выросла на 36%, достигнув уровня в 58 тысяч рублей в месяц.

Аренда "однушек" в Москве подорожала почти в двое за год
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

По мнению Ольги Павлиновой, директора департамента аренды в компании "Этажи", резкий рост цен обусловлен повышением спроса на арендное жилье. Она отмечает, что уменьшение доступности ипотечных кредитов заставляет людей собирать больший первоначальный взнос, приводящий к увеличению числа арендаторов.

Анатолий Пысин, генеральный директор агентства недвижимости "ЦДН", согласен с этим мнением. Он подчеркивает, что высокая процентная ставка по ипотеке приводит к заметному удорожанию кредитования, что стимулирует спрос на аренду и увеличивает арендные ставки.

По словам Пысина, второй причиной роста арендных ставок является прошедший цикл перезагрузки на столичном рынке аренды жилья. После начала пандемии и оттока арендаторов, арендные ставки снизились. Но сейчас, по его словам, спрос стабилизировался, что привело к повышению арендных цен.

Юлия Дымова, директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet, отмечает, что рост аренды однокомнатных квартир в Москве связан с тем, что это самый доступный вариант на рынке аренды. Она также указывает на активную реновацию жилищного фонда и ввод нового жилья, что повышает качество предложения и, соответственно, цены.

Таким образом, цены на аренду однокомнатных квартир в Москве растут в связи с увеличением спроса, удорожанием ипотеки, а также периодом стабилизации рынка после пандемии.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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