За что вдруг невзлюбили такие уютные чугунные батареи отопления

Раскрыты причины массового отказа от чугунных батарей

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дизайнер Юлия Тычино призвала заменить старую чугунную батарею отопления современным стильным радиатором. И действительно, всё реже в наших домах можно встретить этот предмет — может быть, внешне неуклюжий, но отлично греющий и такой уютный. Неужели проблема только в дизайне?

Фото: Unsplash by Dominik Kuhn is licensed under CC0

Причин к отказу от обогревателей устаревшего образца несколько, их приводит "Дом Mail.ru".

Дизайн

Эти батареи и впрямь страшнее атомной войны, а современным жильцам мало практической пользы — им ещё и эстетику подавай.

Масса

Тяжёлые и громоздкие батареи сложнее привезти и установить.

Цена

Будучи более металлоёмкими, такие радиаторы закономерно дороже.

Неудобство эксплуатации

Массивный чугун дольше нагревается и дольше сохраняет тепло, что не только лишает возможности оперативно регулировать температуру в помещении, но и приводит к перерасходу тепловой энергии, что важно, например, в частном доме.

Тем не менее в продаже они всё ещё попадаются, и даже в более широком ассортименте, нежели в прошлом — разнообразнее стал выбор цветов, размеров, формы.

Кстати, батарея — отечественное изобретение. Её создателем считается российский заводчик и предприниматель Франц Карлович Сан-Галли, живший и работавший в Санкт-Петербурге. Он же придумал называть радиатор отопления "батареей".