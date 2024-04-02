За что вдруг невзлюбили такие уютные чугунные батареи отопления

Дизайнер Юлия Тычино призвала заменить старую чугунную батарею отопления современным стильным радиатором. И действительно, всё реже в наших домах можно встретить этот предмет — может быть, внешне неуклюжий, но отлично греющий и такой уютный. Неужели проблема только в дизайне?
Причин к отказу от обогревателей устаревшего образца несколько, их приводит "Дом Mail.ru".
Эти батареи и впрямь страшнее атомной войны, а современным жильцам мало практической пользы — им ещё и эстетику подавай.
Тяжёлые и громоздкие батареи сложнее привезти и установить.
Будучи более металлоёмкими, такие радиаторы закономерно дороже.
Массивный чугун дольше нагревается и дольше сохраняет тепло, что не только лишает возможности оперативно регулировать температуру в помещении, но и приводит к перерасходу тепловой энергии, что важно, например, в частном доме.
Тем не менее в продаже они всё ещё попадаются, и даже в более широком ассортименте, нежели в прошлом — разнообразнее стал выбор цветов, размеров, формы.
Кстати, батарея — отечественное изобретение. Её создателем считается российский заводчик и предприниматель Франц Карлович Сан-Галли, живший и работавший в Санкт-Петербурге. Он же придумал называть радиатор отопления "батареей".
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