Четыре случая, когда шторы точно будут лишними

Дизайнер предупредила, когда шторы неуместны

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Шторы — исключительно мощный элемент дизайна и, как правило, довольно полезный предмет обихода: теперь уж все, наверное, знают, что самый сладкий сон — в кромешной тьме. Однако есть ситуации, когда занавешивать окна совсем ни к чему, и о них сетевому изданию "БелНовости" рассказала дизайнер Юлия Тычино.

Фото: commons.wikimedia. org by Дуван is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

1. Хороший вид из окна

Если посчастливилось обзавестись жильём в живописном уголке — любуйтесь! Мало кому так повезло — обычно взгляд в окно ничего, кроме тягостной меланхолии, вызвать не способен.

2. Дизайнерские оконные проёмы

Если окна имеют причудливую форму — грех их прятать. Пускай гости завидуют! К тому же такой конструкция окон выбрана, скорее всего, не с бухты-барахты, а стилистически едина с интерьером.

3. Темно

Если в комнате мало света, не усугубляйте его недостаток шторами. Поверьте, здоровое зрение и душевное равновесие куда важнее дизайнерских изысков.

4. Стиль

Многие интерьерные решения в духе современных трендов не предусматривают занавесок. Но об этом вас, вероятно, предупредит автор дизайн-проекта.

Во всех вышеперечисленных ситуациях не забывайте о неприкосновенности частной жизни и любопытных соседях.