Четыре случая, когда шторы точно будут лишними

Шторы — исключительно мощный элемент дизайна и, как правило, довольно полезный предмет обихода: теперь уж все, наверное, знают, что самый сладкий сон — в кромешной тьме. Однако есть ситуации, когда занавешивать окна совсем ни к чему, и о них сетевому изданию "БелНовости" рассказала дизайнер Юлия Тычино.
Если посчастливилось обзавестись жильём в живописном уголке — любуйтесь! Мало кому так повезло — обычно взгляд в окно ничего, кроме тягостной меланхолии, вызвать не способен.
Если окна имеют причудливую форму — грех их прятать. Пускай гости завидуют! К тому же такой конструкция окон выбрана, скорее всего, не с бухты-барахты, а стилистически едина с интерьером.
Если в комнате мало света, не усугубляйте его недостаток шторами. Поверьте, здоровое зрение и душевное равновесие куда важнее дизайнерских изысков.
Многие интерьерные решения в духе современных трендов не предусматривают занавесок. Но об этом вас, вероятно, предупредит автор дизайн-проекта.
Во всех вышеперечисленных ситуациях не забывайте о неприкосновенности частной жизни и любопытных соседях.
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