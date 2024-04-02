Заместитель Собянина рассказал об "умном сносе" десятков домов в Москве

Заммэра Москвы Бочкарёв: более 20 домов снесли по реновации с начала года

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С начала 2024 года по программе реновации в Москве снесены 23 расселённых жилых дома, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Его слова приводит во вторник информационная служба портала московского Стройкомплекса.

Фото: Инвестиционный портал Приморского края is licensed under CC0

По словам чиновника, старые дома демонтируются по методу "умного сноса", подразумевающему "принципы безопасности, экологичности, максимальной переработки и вторичного использования отходов.

"Кроме того, строители стараются сохранять окружающие деревья при демонтаже здания. Зелёные насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений", — добавил заммэра.

В свою очередь, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что на юго-востоке города снесли пять домов, на северо-западе — четыре и по три — на юго-западе и Зеленограде.

"А всего со старта программы в столице демонтировано более 380 зданий", — сообщил он.

Реновация в столице стартовала в 2018 году. Благодаря ей в общей сложности почти миллион москвичей, проживающих в 5175 устаревших домах, сменит свои квадратные метры на новые, уютные и комфортабельные.