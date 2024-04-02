Заместитель Собянина рассказал об "умном сносе" десятков домов в Москве

С начала 2024 года по программе реновации в Москве снесены 23 расселённых жилых дома, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Его слова приводит во вторник информационная служба портала московского Стройкомплекса.
По словам чиновника, старые дома демонтируются по методу "умного сноса", подразумевающему "принципы безопасности, экологичности, максимальной переработки и вторичного использования отходов.
"Кроме того, строители стараются сохранять окружающие деревья при демонтаже здания. Зелёные насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений", — добавил заммэра.
В свою очередь, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что на юго-востоке города снесли пять домов, на северо-западе — четыре и по три — на юго-западе и Зеленограде.
"А всего со старта программы в столице демонтировано более 380 зданий", — сообщил он.
Реновация в столице стартовала в 2018 году. Благодаря ей в общей сложности почти миллион москвичей, проживающих в 5175 устаревших домах, сменит свои квадратные метры на новые, уютные и комфортабельные.
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