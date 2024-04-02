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Остерегайтесь мошенников: "мосэнергосбыт" предупреждает о мошеннических звонках по поводу замены счетчиков

"Мосэнергосбыт" предупреждает о мошенничествах с заменой счетчиков

1:09
Недвижимость

Клиенты были предупреждены компанией "Мосэнергосбыт" о мошеннических звонках, где предлагается платная замена электросчетчиков.

"Мосэнергосбыт" предупреждает о мошенничествах с заменой счетчиков
Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"В настоящее время были отмечены случаи автоматизированных звонков, поступающих от лица "Мосэнергосбыта", предлагающих платную замену счетчика электроэнергии. "Мосэнергосбыт" напоминает, что замена счетчиков электроэнергии, вышедших за пределы межповерочного интервала или вышедших из строя, производится бесплатно", — говорится в сообщении компании. В сообщении также отмечается, что замену счетчиков осуществляет представитель гарантирующего поставщика — ООО "Стройэнергоком".

Сотрудники компании звонят клиентам исключительно с целью уведомления и согласования даты замены прибора учета. "Прежде чем предпринимать действия, указанные звонившим, мы рекомендуем всегда проверять информацию в официальных источниках", — советует компания. "Мосэнергосбыт" является одним из крупнейших энергосбытовых операторов в России, обеспечивающим около 8,7% потребления электроэнергии в стране. Компания охватывает территории Москвы и Московской области.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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