Нововведения жилищного законодательства: что ждет собственников и арендаторов в апреле 2024 года

Новые законы и поправки о недвижимости в апреле 2024 года

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В апреле текущего года ожидаются изменения в законодательстве, затрагивающие собственников и арендаторов. Юристы представили обзор нововведений:

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Перепланировка жилья: С 1 апреля 2024 года вступили в силу поправки в жилищное законодательство, определяющие перепланировку как изменение границ или площади помещения, а также создание новых помещений или изменения внутренней планировки. Новый закон требует внесения соответствующих изменений в ЕГРН.

Продажа алкоголя в многоэтажках

С 1 апреля 2024 года местные власти получают право устанавливать временные ограничения на продажу алкоголя в многоквартирных домах, что направлено на снижение шума и беспорядков.

Посуточная аренда

С 3 апреля 2024 года вводятся нормы, регулирующие краткосрочную аренду жилья. Владельцы обязаны соблюдать права соседей и правила пользования жильем, а также оборудовать жилье счетчиками.

Сохранение объектов культурного наследия

С 15 апреля 2024 года устанавливается перечень разрешенных работ на территории выявленных объектов культурного наследия, включая ремонт и реконструкцию без изменения их характеристик.

Ремонт памятников ВОВ

С 17 апреля 2024 года косметический ремонт памятников Великой Отечественной войны можно будет проводить без историко-культурной экспертизы, что сократит затраты на ремонтные работы.