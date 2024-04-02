Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стивен Спилберг призвал к борьбе с радикальными взглядами и антисемитизмом
Картофельное пюре с зелёным горошком: благодаря необычному цвету сразу привлекает внимание
Кинологи рассказали, почему собака может резко начать ходить в туалет в квартире
Neowin: пользователи столкнулись с проблемами после обновления Windows 11
В 2023 году аграрии значительно увеличили страхование посевов от риска чрезвычайных ситуаций
Ford выпускает новый электромобиль Explorer EV
Туристы из России массово уезжают в Южную Корею
Папоротник лучше всего держать подальше от жилых помещений
Роман Костомаров: "без протезов как таракан на спине, который перевернуться не может"
Нововведения жилищного законодательства: что ждет собственников и арендаторов в апреле 2024 года

Новые законы и поправки о недвижимости в апреле 2024 года

1:32
Недвижимость » Аналитика

В апреле текущего года ожидаются изменения в законодательстве, затрагивающие собственников и арендаторов. Юристы представили обзор нововведений:

Новые законы и поправки о недвижимости в апреле 2024 года
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Перепланировка жилья: С 1 апреля 2024 года вступили в силу поправки в жилищное законодательство, определяющие перепланировку как изменение границ или площади помещения, а также создание новых помещений или изменения внутренней планировки. Новый закон требует внесения соответствующих изменений в ЕГРН.

Продажа алкоголя в многоэтажках
С 1 апреля 2024 года местные власти получают право устанавливать временные ограничения на продажу алкоголя в многоквартирных домах, что направлено на снижение шума и беспорядков.

Посуточная аренда
С 3 апреля 2024 года вводятся нормы, регулирующие краткосрочную аренду жилья. Владельцы обязаны соблюдать права соседей и правила пользования жильем, а также оборудовать жилье счетчиками.

Сохранение объектов культурного наследия
С 15 апреля 2024 года устанавливается перечень разрешенных работ на территории выявленных объектов культурного наследия, включая ремонт и реконструкцию без изменения их характеристик.

Ремонт памятников ВОВ
С 17 апреля 2024 года косметический ремонт памятников Великой Отечественной войны можно будет проводить без историко-культурной экспертизы, что сократит затраты на ремонтные работы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний

Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.

Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Клещи боятся некоторых ароматов
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном Любовь Степушова Народному артисту Михаилу Ульянову установили памятник Анжела Якубовская Цари невысоко ценили оперу "Жизнь за царя" Сергей Лебедев
7 упражнений для плоского живота, для выполнения которых вам понадобится только стена
Это вам за Ил-76! Кто "подставил" американский экипаж ЗРК Patriot под русские ракеты
Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости
Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости
Последние материалы
Стивен Спилберг призвал к борьбе с радикальными взглядами и антисемитизмом
Новые законы и поправки о недвижимости в апреле 2024 года
Картофельное пюре с зелёным горошком: благодаря необычному цвету сразу привлекает внимание
Кинологи рассказали, почему собака может резко начать ходить в туалет в квартире
Neowin: пользователи столкнулись с проблемами после обновления Windows 11
В 2023 году аграрии значительно увеличили страхование посевов от риска чрезвычайных ситуаций
Ford выпускает новый электромобиль Explorer EV
Туристы из России массово уезжают в Южную Корею
Папоротник лучше всего держать подальше от жилых помещений
Роман Костомаров: "без протезов как таракан на спине, который перевернуться не может"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников