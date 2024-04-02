Нововведения жилищного законодательства: что ждет собственников и арендаторов в апреле 2024 года

В апреле текущего года ожидаются изменения в законодательстве, затрагивающие собственников и арендаторов. Юристы представили обзор нововведений:
Перепланировка жилья: С 1 апреля 2024 года вступили в силу поправки в жилищное законодательство, определяющие перепланировку как изменение границ или площади помещения, а также создание новых помещений или изменения внутренней планировки. Новый закон требует внесения соответствующих изменений в ЕГРН.
Продажа алкоголя в многоэтажках
С 1 апреля 2024 года местные власти получают право устанавливать временные ограничения на продажу алкоголя в многоквартирных домах, что направлено на снижение шума и беспорядков.
Посуточная аренда
С 3 апреля 2024 года вводятся нормы, регулирующие краткосрочную аренду жилья. Владельцы обязаны соблюдать права соседей и правила пользования жильем, а также оборудовать жилье счетчиками.
Сохранение объектов культурного наследия
С 15 апреля 2024 года устанавливается перечень разрешенных работ на территории выявленных объектов культурного наследия, включая ремонт и реконструкцию без изменения их характеристик.
Ремонт памятников ВОВ
С 17 апреля 2024 года косметический ремонт памятников Великой Отечественной войны можно будет проводить без историко-культурной экспертизы, что сократит затраты на ремонтные работы.
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