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Как избежать проблем с кредитами: всё о реструктуризации долгов и кредитных каникулах

Когда можно получить повторно кредитные каникулы , рассказали в Центробанке

2:14
Недвижимость » Аналитика

Люди, столкнувшиеся с трудностями в погашении кредитов, имеют возможность пересмотреть свои долги или запросить кредитные каникулы. Правила получения кредитных каникул и условия повторного предоставления отсрочки были изложены руководителем Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаилом Мамутой.

Когда можно получить повторно кредитные каникулы , рассказали в Центробанке
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Кредитные каникулы доступны для заемщиков по ипотечным кредитам, которые оказались в затруднительном положении, например, из-за резкого снижения доходов на 30% или бедственной ситуации в месте проживания. За каждым из этих факторов можно отдельно обратиться за кредитными каникулами. Эта возможность существует с 2019 года, изначально она применялась только к ипотечным кредитам, но позже была расширена на другие виды кредитования. Длительность кредитных каникул может составлять до 6 месяцев.

С момента введения закона о кредитных каникулах большинство банков разработали собственные программы отсрочки по кредитам. Люди, находящиеся в затруднительной ситуации и желающие воспользоваться отсрочкой, могут узнать о предлагаемых банком кредитных каникулах, будь то внутренние программы банка или установленные законом. Если банк предоставляет отсрочку по собственной программе, заемщик все равно имеет право запросить кредитные каникулы в соответствии с законом. Это позволяет заемщику выбрать наиболее выгодный вариант, учитывая его ситуацию.

В 2023 году по закону и программам банков было пересмотрено 870 тысяч кредитов на общую сумму 454 млрд рублей.

Мамута подчеркнул важность того, чтобы банки прозрачно предоставляли информацию о условиях кредитования. Он напомнил, что с начала текущего года Центробанк уточнил порядок расчета общей стоимости кредита. С 21 января банки обязаны включать все расходы заемщика в Полную Стоимость Кредита (ПСК). С октября 2023 года банки и рекламодатели обязаны разглашать ПСК в рекламе, содержащей информацию о процентных ставках. Эти меры позволят банкам лучше понимать реальные затраты на кредитование.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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