Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить деньги на обновление культурных объектов недвижимости

Из федерального бюджета выделят 165 млрд рублей на ремонт учреждений культуры

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение о выделении из федеральных средств около 165 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и ремонт учреждений культуры. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте президента России. Заниматься поручением президента будет кабинет министров.

Фото: commons.wikimedia.org by GCMSIR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Сообщается, что выделяемые из бюджета средства должны будут пойти на обновление объектов культуры — на музеи, театры, кинозалы, школы искусств, библиотеки. Мера поддержки рассчитана до 2030 года. Параллельно с этим Владимир Путин поручил проработать расширение молодёжной программы "Пушкинская карта".

Напомним, что программа "Пушкинская карта" была запущена осенью 2021 года. Участвовать в программе, а в частности, получить карту номиналом в 5 тысяч рублей могут граждане России от 14 до 22 лет. Средства, находящиеся на "Пушкинской карте", можно потратить на посещение мероприятий учреждений культуры (походы в кино, музеи, театры и др).