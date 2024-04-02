Как ускорить выветривание запаха краски после ремонта — неожиданный способ

Проветривание — самый простой и очевидный способ избавить дом от запаха краски после малярных работ. Но эта процедура требует времени и, по возможности, необходимости покинуть помещение. Читайте далее, как ускорить процесс народными методами.
Куда же без неё - самое любимое средство для всевозможных лайфхаков, популярнейший элемент пресловутой "смекалочки"!
А если серьёзно — отличный адсорбент. С этой ролью справится и активированный уголь. Просто разложите в блюдца и расставьте по углам.
Пожалуй, самый неожиданный способ. Но, как утверждают те, кто его попробовал на практике — работает!
Буквально пары луковиц достаточно — порежьте их колечками и также разложите в блюдцах по комнате, атмосферу которой необходимо освежить.
В любом случае, оставлять всё как есть и терпеть лакокрасочное амбре не нужно — это весьма опасно.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.