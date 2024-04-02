Как ускорить выветривание запаха краски после ремонта — неожиданный способ

Эксперты посоветовали лук для очистки воздуха в доме от запаха краски

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Проветривание — самый простой и очевидный способ избавить дом от запаха краски после малярных работ. Но эта процедура требует времени и, по возможности, необходимости покинуть помещение. Читайте далее, как ускорить процесс народными методами.

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Сода

Куда же без неё - самое любимое средство для всевозможных лайфхаков, популярнейший элемент пресловутой "смекалочки"!

А если серьёзно — отличный адсорбент. С этой ролью справится и активированный уголь. Просто разложите в блюдца и расставьте по углам.

Лук

Пожалуй, самый неожиданный способ. Но, как утверждают те, кто его попробовал на практике — работает!

Буквально пары луковиц достаточно — порежьте их колечками и также разложите в блюдцах по комнате, атмосферу которой необходимо освежить.

В любом случае, оставлять всё как есть и терпеть лакокрасочное амбре не нужно — это весьма опасно.