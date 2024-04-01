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В квартирах Челябинска из кранов льётся аллерген — дети покрываются пятнами

Администрация Челябинска отреагировала на претензии жителей к воде

0:54
Недвижимость

В квартирах Челябинска из кранов льётся ржавая вода, способная спровоцировать аллергическую реакцию — на жалобу возмущённой горожанки обратило внимание издание kursdela.biz.

Администрация Челябинска отреагировала на претензии жителей к воде
Фото: ВК-сообщество "А. Л. Текслер, помоги!" by Юлия Синицкая

По утверждению автора поста в специальной группе ВКонтакте с обращениями к губернатору Челябинской области "А. Л. Текслер, помоги!", проблема сохраняется уже два года. Каждый вечер она ждёт до 12 ночи, чтобы помыться. До этого вода течёт ржавая и явно небезопасная — щиплет кожу, оставляет красные пятна на маленьком сыне, не проходящие по месяцу.

Фильтры не помогают, и их приходится менять каждый месяц, добавила в комментариях пострадавшая.

К обсуждению поста присоединился официальный аккаунт администрации Челябинска, предложивший сдать вызывающую нарекания воду в "гарантирующую организацию в сфере водоотведения МУП "ПОВВ".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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