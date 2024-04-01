В квартирах Челябинска из кранов льётся аллерген — дети покрываются пятнами

В квартирах Челябинска из кранов льётся ржавая вода, способная спровоцировать аллергическую реакцию — на жалобу возмущённой горожанки обратило внимание издание kursdela.biz.
По утверждению автора поста в специальной группе ВКонтакте с обращениями к губернатору Челябинской области "А. Л. Текслер, помоги!", проблема сохраняется уже два года. Каждый вечер она ждёт до 12 ночи, чтобы помыться. До этого вода течёт ржавая и явно небезопасная — щиплет кожу, оставляет красные пятна на маленьком сыне, не проходящие по месяцу.
Фильтры не помогают, и их приходится менять каждый месяц, добавила в комментариях пострадавшая.
К обсуждению поста присоединился официальный аккаунт администрации Челябинска, предложивший сдать вызывающую нарекания воду в "гарантирующую организацию в сфере водоотведения МУП "ПОВВ".
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.