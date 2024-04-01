Сколько стоит самая дорогая "однушка" в Москве в строящемся доме на Якиманке

Самая дорогая однокомнатная квартира в московской новостройке продаётся за 275 миллионов рублей, пишут "Вести Подмосковья" со ссылкой на данные агентства недвижимости Skolkovo Realty.
В компании рассказали изданию, что в марте покупателям предлагалось 22,9 тысячи однокомнатных квартир, из них в новостройках — 11,7 тысячи, на вторичном рынке — 11,2 тысячи объектов.
Стоимость большинства предложений — в диапазоне от 10 до 20 миллионов рублей. "Так, в новостройках объём предложения в этой ценовой рамке составляет 9,2 тысячи объектов, а на вторичном рынке на продажу выставлено около 7 тысяч лотов", — уточняется в сообщении.
Рекордные объекты выходят далеко за пределы "ценовой рамки":
Ранее Skolkovo Realty показало самую дорогую новую квартиру в столице — за роскошное жилище площадью почти 900 м2 просили 2 миллиарда рублей.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.