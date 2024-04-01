Сколько стоит самая дорогая "однушка" в Москве в строящемся доме на Якиманке

Самую дорогую новую однокомнатную квартиру в Москве продают за ₽275 млн

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самая дорогая однокомнатная квартира в московской новостройке продаётся за 275 миллионов рублей, пишут "Вести Подмосковья" со ссылкой на данные агентства недвижимости Skolkovo Realty.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under CC0

В компании рассказали изданию, что в марте покупателям предлагалось 22,9 тысячи однокомнатных квартир, из них в новостройках — 11,7 тысячи, на вторичном рынке — 11,2 тысячи объектов.

Стоимость большинства предложений — в диапазоне от 10 до 20 миллионов рублей. "Так, в новостройках объём предложения в этой ценовой рамке составляет 9,2 тысячи объектов, а на вторичном рынке на продажу выставлено около 7 тысяч лотов", — уточняется в сообщении.

Рекордные объекты выходят далеко за пределы "ценовой рамки":

114-метровая квартира в доме на Якиманке со сроком сдачи во втором квартале 2026 года — 275 миллионов рублей,

"однушка" в Хамовниках площадью около ста "квадратов" в доме, построенном в 2014-м — 258 миллионов рублей.

Ранее Skolkovo Realty показало самую дорогую новую квартиру в столице — за роскошное жилище площадью почти 900 м2 просили 2 миллиарда рублей.