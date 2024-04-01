Минсельхоз РФ думает об увеличении максимальной суммы сельской ипотеки. Суммы в 6 миллионов рублей людям уже не хватает

Стало известно, что в Минсельхозе РФ прорабатывают вопрос по увеличению суммы максимального займа льготной сельской ипотеки. Об этом рассказал замдиректора департамента развития сельских территорий Минсельхоза Виталий Платонов. По его словам, в ведомстве сейчас анализируют среднюю стоимость ИЖС в разных регионах. В случае если выяснится, что максимальной суммы, которая установлена по сельской программе, будет недостаточно для покупки жилья, то министерство будет думать над тем, как эту сумму увеличить.
На сегодняшний день максимальная сумма льготной сельской ипотеки составляет 6 миллионов рублей. Это при том, что в некоторых населённых пунктах ИЖС стоит выше 5 миллионов рублей. Минсельхоз об этом знает, поэтому и занялся изучением данного вопроса. Кстати, сумму льготной ипотеки поднимали в прошлом году, в июле. Ранее, эта сумма была на уровне 3 миллионов рублей.
Напомним, что условия программы сельской ипотеки достаточно простые. Заёмщиком может стать любой гражданин России, при условии, что его возраст 21-75 лет. Максимальный срок ипотеки по данной программе — 25 лет. Годовая ставка — 3%. Обязателен первоначальный взнос, он составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья.
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