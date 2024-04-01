Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Школьники, "о каждом из вас заботится Путин в Кремле"
Отец Децла назвал 78-летнего Евгения Петросяна безответственным родителем
Топ-10. Животные необычного цвета
Составлен топ самых редких пород кошек
Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение РФ в четверку крупнейших экономик мира
Татьяну Васильеву без очереди принимают в травмпункте из-за постоянных переломов
Известкование почвы: какие преимущества?
Гоген Солнцев мог потерять жену и ребенка во время домашних родов в ванне
Родные Романа Мадянова рассказали, что актёр готовится к новым ролям, несмотря на онкологию
Минсельхоз РФ думает об увеличении максимальной суммы сельской ипотеки. Суммы в 6 миллионов рублей людям уже не хватает

В Минсельхозе РФ проверяют, хватает ли людям максимальной суммы сельской ипотеки

1:22
Недвижимость

Стало известно, что в Минсельхозе РФ прорабатывают вопрос по увеличению суммы максимального займа льготной сельской ипотеки. Об этом рассказал замдиректора департамента развития сельских территорий Минсельхоза Виталий Платонов. По его словам, в ведомстве сейчас анализируют среднюю стоимость ИЖС в разных регионах. В случае если выяснится, что максимальной суммы, которая установлена по сельской программе, будет недостаточно для покупки жилья, то министерство будет думать над тем, как эту сумму увеличить.

В Минсельхозе РФ проверяют, хватает ли людям максимальной суммы сельской ипотеки
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На сегодняшний день максимальная сумма льготной сельской ипотеки составляет 6 миллионов рублей. Это при том, что в некоторых населённых пунктах ИЖС стоит выше 5 миллионов рублей. Минсельхоз об этом знает, поэтому и занялся изучением данного вопроса. Кстати, сумму льготной ипотеки поднимали в прошлом году, в июле. Ранее, эта сумма была на уровне 3 миллионов рублей.

Напомним, что условия программы сельской ипотеки достаточно простые. Заёмщиком может стать любой гражданин России, при условии, что его возраст 21-75 лет. Максимальный срок ипотеки по данной программе — 25 лет. Годовая ставка — 3%. Обязателен первоначальный взнос, он составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
До Часова Яра осталось около полкилометра, уничтожен очередной танк Abrams Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Последние материалы
Экс-подполковник США заявил, что поддержка США дает отсрочку поражению ВСУ
Зависимость России от экспорта снизилась до 23,3 процента и вышла на уровень 1990-х годов
Галкин* похвастался урожаем в своём "райском саду" в Израиле: "Собирал апельсины и упал с лестницы"
Режиссер Бабанова из архива узнала, что Иннокентий Смоктуновский работал в системе МВД СССР
Астролог Шалева назвала знаки зодиака, которым особенно повезет в начале апреля
Белым-бело: как выбирать зубную пасту
Эксперты объяснили, почему кошка сидит на своей игрушке
Спасатели закончили работы на руднике "Пионер"
Горячий шоколад с ягодами годжи: этот напиток приведёт в порядок гормоны
Блогер Оксана Самойлова жёстко разыграла своих детей 1 апреля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников