Минсельхоз РФ думает об увеличении максимальной суммы сельской ипотеки. Суммы в 6 миллионов рублей людям уже не хватает

В Минсельхозе РФ проверяют, хватает ли людям максимальной суммы сельской ипотеки

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стало известно, что в Минсельхозе РФ прорабатывают вопрос по увеличению суммы максимального займа льготной сельской ипотеки. Об этом рассказал замдиректора департамента развития сельских территорий Минсельхоза Виталий Платонов. По его словам, в ведомстве сейчас анализируют среднюю стоимость ИЖС в разных регионах. В случае если выяснится, что максимальной суммы, которая установлена по сельской программе, будет недостаточно для покупки жилья, то министерство будет думать над тем, как эту сумму увеличить.

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На сегодняшний день максимальная сумма льготной сельской ипотеки составляет 6 миллионов рублей. Это при том, что в некоторых населённых пунктах ИЖС стоит выше 5 миллионов рублей. Минсельхоз об этом знает, поэтому и занялся изучением данного вопроса. Кстати, сумму льготной ипотеки поднимали в прошлом году, в июле. Ранее, эта сумма была на уровне 3 миллионов рублей.

Напомним, что условия программы сельской ипотеки достаточно простые. Заёмщиком может стать любой гражданин России, при условии, что его возраст 21-75 лет. Максимальный срок ипотеки по данной программе — 25 лет. Годовая ставка — 3%. Обязателен первоначальный взнос, он составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья.