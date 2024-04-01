Лучше не красить стены самостоятельно, но если решитесь — вот о чём важно не забыть

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Дизайнер дала советы по самостоятельным малярным работам при ремонте

1:14
Недвижимость

Покраска стен — одна из самых простых, как принято считать, ремонтных работ. Многие берутся выполнить её своими руками, не прибегая к услугам профессионалов — в основном ради экономии.

Дизайнер дала советы по самостоятельным малярным работам при ремонте
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil is licensed under CC0

Дизайнер Юлия Тычино настоятельно не рекомендует переоценивать свои возможности в части малярного мастерства. Но если возьмётесь, то постараётесь избежать некоторых типичных ошибок, о которых она предупредила в издании "БелНовости".

Отсутствие подготовки

Идеальных стен почти не бывает. После окрашивания трещины, неровности, сколы станут ещё заметнее, поэтому их необходимо загодя удалить. Поможет в этом благом начинании шлифовальный станок, а в его отсутствие — шпатель или наждачная бумага.

Пренебрежение грунтовкой

Без грунтовки вырастет расход краски и она всё равно скоро отвалится. Поэтому прислушайтесь к Тычино — она знает, что говорит! — прогрунтуйте поверхность. Лучше компрессором или безвоздушным распылителем — от валика могут остаться неровные следы.

Неправильный инструмент

Применяйте кисть в узких и труднодоступных местах, а валик — на широких участках окрашиваемой поверхности. Не забывайте тщательно очищать инструменты после каждого использования.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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