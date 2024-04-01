Лучше не красить стены самостоятельно, но если решитесь — вот о чём важно не забыть

Покраска стен — одна из самых простых, как принято считать, ремонтных работ. Многие берутся выполнить её своими руками, не прибегая к услугам профессионалов — в основном ради экономии.
Дизайнер Юлия Тычино настоятельно не рекомендует переоценивать свои возможности в части малярного мастерства. Но если возьмётесь, то постараётесь избежать некоторых типичных ошибок, о которых она предупредила в издании "БелНовости".
Идеальных стен почти не бывает. После окрашивания трещины, неровности, сколы станут ещё заметнее, поэтому их необходимо загодя удалить. Поможет в этом благом начинании шлифовальный станок, а в его отсутствие — шпатель или наждачная бумага.
Без грунтовки вырастет расход краски и она всё равно скоро отвалится. Поэтому прислушайтесь к Тычино — она знает, что говорит! — прогрунтуйте поверхность. Лучше компрессором или безвоздушным распылителем — от валика могут остаться неровные следы.
Применяйте кисть в узких и труднодоступных местах, а валик — на широких участках окрашиваемой поверхности. Не забывайте тщательно очищать инструменты после каждого использования.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.