Юрист рассказала о признаках мошенничества при продаже квартиры

Как распознать мошенников при продаже квартиры?

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт по недвижимости Юлия Ермилова рассказала о признаках мошенничества при продаже недвижимости.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

1. Требования продавца по ускоренному решению касательно сделки и высокая предоплата, которая фактически лишает покупателя свободы выбора.

2. Отсутствие возможности обсуждения сделки с хозяином или хозяевами квартиры, от лица которых по доверенности действует некое лицо, не являющееся даже их ближайшим родственником.

3. Заниженная стоимость самой квартиры, которая свидетельствует о желании ускоренной её продажи. Мошенники нацелены на скорейшее заключение сделки, и потому готовы жертвовать при продаже частью стоимости.

4. Отказ покупателя предъявить заранее документы на квартиру, в частности, выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Также подозрительным может быть незнание истории смены собственников в квартире.

5. Нежелание продавца показывать квартиру при выборе или же предъявление требований по внесению предварительного залога. Если продавцу нечего скрывать и покупателю он доверяет, то показать квартиру в общих чертах ему несложно.

Покупка квартиры у мошенников грозит покупателю выселением и потерей денег, даже если он добросовестный исполнитель договора. В связи с этим необходимо быть уверенным в надёжности продавца.