Юрист рассказала о признаках мошенничества при продаже квартиры

Эксперт по недвижимости Юлия Ермилова рассказала о признаках мошенничества при продаже недвижимости.
1. Требования продавца по ускоренному решению касательно сделки и высокая предоплата, которая фактически лишает покупателя свободы выбора.
2. Отсутствие возможности обсуждения сделки с хозяином или хозяевами квартиры, от лица которых по доверенности действует некое лицо, не являющееся даже их ближайшим родственником.
3. Заниженная стоимость самой квартиры, которая свидетельствует о желании ускоренной её продажи. Мошенники нацелены на скорейшее заключение сделки, и потому готовы жертвовать при продаже частью стоимости.
4. Отказ покупателя предъявить заранее документы на квартиру, в частности, выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Также подозрительным может быть незнание истории смены собственников в квартире.
5. Нежелание продавца показывать квартиру при выборе или же предъявление требований по внесению предварительного залога. Если продавцу нечего скрывать и покупателю он доверяет, то показать квартиру в общих чертах ему несложно.
Покупка квартиры у мошенников грозит покупателю выселением и потерей денег, даже если он добросовестный исполнитель договора. В связи с этим необходимо быть уверенным в надёжности продавца.
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