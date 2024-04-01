Как избежать дополнительных расходов: жители многоэтажек под Воронежем сталкиваются с новыми требованиями по канализации

Жителей многоэтажек заставят платить за туалет

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жители шести многоэтажных домов в городе Семилуки, расположенном под Воронежем, могут столкнуться с необходимостью оплаты использования туалета. Это связано с возможной утратой доступа к канализационной системе из-за строительства коттеджного поселка рядом с их жилыми комплексами.

Фото: "Toilet warning sign" by James Nash (aka Cirrus) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Речь идет о шести трехэтажных зданиях, расположенных на Земской улице. Эти дома были введены в эксплуатацию 10 лет назад, и вместо подключения к городской канализационной сети было принято решение установить септики. Часть септиков была размещена на соседних участках, которые ранее находились в собственности муниципалитета.

Некоторое время спустя эти участки были приватизированы и приобретены предпринимателем для строительства коттеджного поселка. Вместе с участками были проданы и сливные колодцы, которые использовались жильцами многоэтажных домов. Изначально новый владелец обещал не затрагивать септики, однако теперь он обратился в суд с требованием закопать ямы.

Юристы, представляющие интересы жильцов, утверждают, что их шансы на успех в суде будут выше, если удастся представить документацию, подтверждающую наличие сливных колодцев на участке их домов. Это доказало бы, что предприниматель приобрел участки с оговорками и не имеет права ликвидировать септики.

Сам предприниматель жалуется на то, что септики не обслуживаются и сточные воды загрязняют его землю. Он предложил жильцам перенести септики в другое место или подключиться к канализационной системе будущего коттеджного поселка, но жители отказались, поскольку не хотят дополнительных затрат.