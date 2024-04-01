Подорожание стройматериалов: владелец компании предсказывает рост цен на 10–15% с 1 апреля

Цены на стройматериалы в России будут расти

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Согласно прогнозу владельца строительной компании "Дом Лазовского" Максима Лазовского, начиная с 1 апреля, цены на импортные стройматериалы в России увеличатся в среднем на 10-15 процентов. Этот рост цен он объяснил ухудшением ситуации с параллельным импортом, что приводит к дефициту многих импортных материалов на рынке. В результате спрос на отечественные материалы растет, что приведет к их подорожанию. Ожидается, что цены на российские отделочные материалы увеличатся в среднем на пять процентов, а на лаки и краски — на 10 процентов. Однако цены на бетон, металл и брус останутся примерно на том же уровне.

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Также прогнозируется увеличение стоимости подключения коммуникаций на 30 процентов. В то же время услуги мастеров, таких как сантехники, маляры и столяры, не будут подвержены увеличению цен, за исключением разнорабочих и инженерных работ, где возможно увеличение на пять процентов.

Лазовский также отметил проблему с низкоквалифицированной рабочей силой, что приводит к оттоку специалистов из компаний. В то время как для некоторых регионов возможно решение этой проблемы местными специалистами, для крупных девелоперов ситуация может оказаться особенно сложной.