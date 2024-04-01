Секреты успешного ремонта: почему самостоятельные работы могут быть выгодны

Россияне могут сократить расходы на ремонт, выполняя часть работ своими силами, советует строительный эксперт Федор Васильев.
Согласно его рекомендациям, можно самостоятельно снять обои, снять пол, демонтировать перегородки или плитку. Васильев также рекомендует осмотрительно подходить к выбору специалистов, лучше всего обратиться за советом к знакомым, так как они могут дать ценные рекомендации о мастере.
Эксперт также призывает к тщательному планированию ремонта в квартире, что сделает процесс более удобным, экономя время, деньги и нервы. Для этого рекомендуется привлечь профессионального дизайнера или использовать специализированные программы для создания дизайн-проекта.
Важно также составить подробный список необходимых материалов и оборудования, включая электрооборудование (выключатели, розетки, кабели, распределительные коробки), количество светильников, напольные покрытия, обои, сантехнику и так далее.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.