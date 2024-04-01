Секреты успешного ремонта: почему самостоятельные работы могут быть выгодны

Россиянам посоветовали делать ремонт самостоятельно

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Россияне могут сократить расходы на ремонт, выполняя часть работ своими силами, советует строительный эксперт Федор Васильев.

Фото: U.S. NAVY is licensed under CC0

Согласно его рекомендациям, можно самостоятельно снять обои, снять пол, демонтировать перегородки или плитку. Васильев также рекомендует осмотрительно подходить к выбору специалистов, лучше всего обратиться за советом к знакомым, так как они могут дать ценные рекомендации о мастере.

Эксперт также призывает к тщательному планированию ремонта в квартире, что сделает процесс более удобным, экономя время, деньги и нервы. Для этого рекомендуется привлечь профессионального дизайнера или использовать специализированные программы для создания дизайн-проекта.

Важно также составить подробный список необходимых материалов и оборудования, включая электрооборудование (выключатели, розетки, кабели, распределительные коробки), количество светильников, напольные покрытия, обои, сантехнику и так далее.