Секреты успешного ремонта: почему самостоятельные работы могут быть выгодны

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Россиянам посоветовали делать ремонт самостоятельно

0:58
Недвижимость » Ремонт

Россияне могут сократить расходы на ремонт, выполняя часть работ своими силами, советует строительный эксперт Федор Васильев.

Россиянам посоветовали делать ремонт самостоятельно
Фото: U.S. NAVY is licensed under CC0

Согласно его рекомендациям, можно самостоятельно снять обои, снять пол, демонтировать перегородки или плитку. Васильев также рекомендует осмотрительно подходить к выбору специалистов, лучше всего обратиться за советом к знакомым, так как они могут дать ценные рекомендации о мастере.

Эксперт также призывает к тщательному планированию ремонта в квартире, что сделает процесс более удобным, экономя время, деньги и нервы. Для этого рекомендуется привлечь профессионального дизайнера или использовать специализированные программы для создания дизайн-проекта.

Важно также составить подробный список необходимых материалов и оборудования, включая электрооборудование (выключатели, розетки, кабели, распределительные коробки), количество светильников, напольные покрытия, обои, сантехнику и так далее.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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