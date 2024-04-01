Прогноз: цены на мебель в России могут вырасти на 15% в 2024 году

В 2024 году цены на мебель в России могут увеличиться на 15 процентов, согласно прогнозу директора интерьерной компании Mr. Doors, Сергея Шихова.
Он отметил несколько причин, способствующих этому росту, включая увеличение издержек на топливо и электроэнергию, повышение стоимости логистики, а также рост цен у поставщиков фурнитуры и комплектующих для производства мебели. Курс валюты, используемой в расчетах с иностранными партнерами, также играет важную роль в этом процессе. Повышение заработных плат в связи с кадровым дефицитом также оказывает влияние на рост цен, добавил эксперт.
Сейчас стоимость базового комплекта мебели для квартиры (включающего кухонный гарнитур, распашной шкаф, кровать и тумбу под телевизор) по индивидуальным параметрам составляет не менее 280 тысяч рублей, отметил Шихов. Он также порекомендовал экономить на сезонных товарах, советуя приобретать их заранее: например, товары для зимнего отдыха будут дешевле летом, а летние товары — зимой.
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