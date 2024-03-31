Возросшие цены на жилье несмотря на спад спроса: анализ рынка недвижимости

Интерес россиян к приобретению квартир снизился, однако это не повлияло на цены на жилье.
При сохранении высоких процентных ставок по ипотеке спрос на жилье уменьшился на 10-30 процентов, и количество покупателей в некоторых агентствах упало на 60 процентов. "В 2023 году на одну квартиру приходилось девять покупателей, а сейчас — девять квартир на одного покупателя", — отметила исполнительный директор компании "НДВ Супермаркет Недвижимости" Татьяна Подкидышева.
Тем не менее, согласно аналитикам "Циана", за прошедший год цены на квартиры выросли более чем на 14 процентов, достигнув 131,3 тысячи рублей за квадратный метр. По данным "НДВ Супермаркет Недвижимости", в Москве цены выросли на 4,5 процента, а в промышленных центрах из-за высоких доходов населения средняя стоимость жилья поднялась на 30 процентов и более.
Отсутствие готовности снижать цены лишь увеличивает время продажи, считают эксперты. В Москве темпы продаж замедлились вдвое. Из-за этого владельцы жилья предпочитают сдавать его в аренду. На рынке также наблюдается избыток предложения и значительный объем нереализованного жилья в новых домах. Количество сделок в сегменте сократилось на 30 процентов с прошлого года. Тем не менее, цены могут реагировать на дальнейшее увеличение предложения. С начала года предложение выросло на почти 10 процентов, что может привести к снижению стоимости объектов на 5-7 процентов, считают эксперты.
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