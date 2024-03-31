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Узбекская семейная драма: попытка обмена детьми на квартиру шокирует общественность

Житель Узбекистана попытался обменять детей на квартиру

0:50
Недвижимость

На территории Узбекистана зарегистрирован случай, когда семейная пара пыталась обменять своих дочерей-двойняшек на однокомнатную квартиру. Эту информацию.

Житель Узбекистана попытался обменять детей на квартиру
Фото: flickr.com by sly06 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эти события развернулись в городе Гулистан, где данная семейная пара проживает вне официального брака. Кроме того, мужчина, являясь многоженцем, имеет четверых детей от предыдущего брака. Вследствие финансовых трудностей он принял решение о продаже детей от своего второго брака, который был заключен по шариату.

Однако, при попытке подписания соответствующих документов, супругов задержали. Мужчине было вынесено приговор на шесть лет тюремного заключения по обвинению в торговле людьми. Женщина была приговорена к трехгодичному заключению в колонии, так как их близняшки еще не достигли совершеннолетия.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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