Избегайте ярких цветов на стенах: советы эксперта по дизайну для уютного интерьера

Использование ярко-желтого цвета на стенах квартиры может вызвать у человека агрессивные эмоции, поэтому рекомендуется избегать его в интерьерном оформлении. Это мнение высказала специалист по дизайну и архитектуре Юлия Тычино.
Эксперт подчеркнула, что слишком яркий цвет мешает релаксации и отдыху глаз, делая помещение менее уютным.
Тычино также призвала россиян избегать использования ярко-зеленого цвета для отделки стен, поскольку он выглядит неестественно и может вызвать дискомфорт. Она отметила, что этот цвет ассоциируется с нереальными мечтами, что может вызывать раздражение и чувство дискомфорта.
Специалист также указала на нежелательность использования оранжевого цвета в интерьере квартиры из-за его яркости, которая может создавать агрессивную атмосферу и вызывать чувство дискомфорта и потери равновесия.
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