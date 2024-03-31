Избегайте ярких цветов на стенах: советы эксперта по дизайну для уютного интерьера

Россиян попросили делать интерьер в квартире менее агрессивным

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Использование ярко-желтого цвета на стенах квартиры может вызвать у человека агрессивные эмоции, поэтому рекомендуется избегать его в интерьерном оформлении. Это мнение высказала специалист по дизайну и архитектуре Юлия Тычино.

Фото: https://www.firestock.info/belyiy-dizayn-kvartiryi-s-podsvetkoy-white-design-apartment-with-lighting/

Эксперт подчеркнула, что слишком яркий цвет мешает релаксации и отдыху глаз, делая помещение менее уютным.

Тычино также призвала россиян избегать использования ярко-зеленого цвета для отделки стен, поскольку он выглядит неестественно и может вызвать дискомфорт. Она отметила, что этот цвет ассоциируется с нереальными мечтами, что может вызывать раздражение и чувство дискомфорта.

Специалист также указала на нежелательность использования оранжевого цвета в интерьере квартиры из-за его яркости, которая может создавать агрессивную атмосферу и вызывать чувство дискомфорта и потери равновесия.