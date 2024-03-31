Ближнее Подмосковье: рост цен на квартиры в новостройках до 15 км от МКАД

В пределах ближайшего Подмосковья (в радиусе до 15 километров от МКАД) наблюдается резкое увеличение цен на квартиры в новостройках, а именно в среднем на 10,5 процента за год, как утверждают аналитики из департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет Недвижимости".
На данный момент, согласно данным экспертов, средняя цена на такой вид жилья под Москвой составляет 9,4 миллиона рублей. Наибольший прирост стоимости квартир на первичном рынке зафиксирован в Красногорске — на 20,2 процента, достигая 9,6 миллиона рублей.
На втором месте по этому показателю располагается Ленинский городской округ, где цены на новые квартиры выросли на 17 процентов, до 9,4 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает Котельники, где стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 15,7 процента, до 7,8 миллиона рублей. В список пяти лидеров также входят Балашиха (прирост на 10,4 процента) и Люберцы (прирост на 9,3 процента).
Эксперты объясняют такую динамику роста спросом и увеличением готовности строительства объектов.
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