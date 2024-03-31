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Инвестиции в российскую недвижимость: окупаемость выросла до 50 лет, предупреждает эксперт

Россиянам посоветовали не вкладываться в недвижимость

0:49
Недвижимость » Аналитика

Инвестирование в недвижимость в России больше не считается надежным вариантом для размещения капитала, заявил заместитель главы комитета Государственной Думы по экономической политике и председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Россиянам посоветовали не вкладываться в недвижимость
Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

По его словам, окупаемость инвестиций в жилье сейчас значительно увеличилась и составляет до 50 лет вместо предыдущих 20. "В настоящее время я бы не рекомендовал активно вкладываться в недвижимость. Разрыв между предложением и спросом на первичном и вторичном рынках значительно вырос", — пояснил Кирьянов.

Парламентарий также отметил, что хранение сбережений в иностранной валюте также может нести риски и возможные негативные последствия. Он подчеркнул, что это относится не только к долларам и евро, но и к юаням.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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