Инвестиции в российскую недвижимость: окупаемость выросла до 50 лет, предупреждает эксперт

Россиянам посоветовали не вкладываться в недвижимость

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Инвестирование в недвижимость в России больше не считается надежным вариантом для размещения капитала, заявил заместитель главы комитета Государственной Думы по экономической политике и председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

По его словам, окупаемость инвестиций в жилье сейчас значительно увеличилась и составляет до 50 лет вместо предыдущих 20. "В настоящее время я бы не рекомендовал активно вкладываться в недвижимость. Разрыв между предложением и спросом на первичном и вторичном рынках значительно вырос", — пояснил Кирьянов.

Парламентарий также отметил, что хранение сбережений в иностранной валюте также может нести риски и возможные негативные последствия. Он подчеркнул, что это относится не только к долларам и евро, но и к юаням.