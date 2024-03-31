Исследование: почему многие россияне пожалели о ремонте в своих домах

Россияне массово жалеют о ремонте

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Многие жители России пожалели о начатом ремонте в своих домах или квартирах, как показало исследование, проведенное сервисами "Работа.ру" и "Ремонт со СберУслугами".

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Более 3500 россиян старше 18 лет были опрошены, и выяснилось, что 47 процентов из них были недовольны задержкой в сроках выполнения работ, а 38 процентов не удовлетворены окончательным результатом. Также 38 процентов респондентов отметили, что превысили запланированный бюджет.

Приблизительно 32 процента участников опроса выразили неудовлетворение из-за грязи и пыли, а 28 процентов испытали значительные трудности в ходе ремонта. Кроме того, четверть россиян (25 процентов) сообщили о конфликтах, возникших из-за строительных работ, с соседями, партнером, друзьями или родственниками. Еще 17 процентов столкнулись с мошенничеством.

37 процентов респондентов планируют переделать ремонт, который им не понравился, но не немедленно. Другие 23 процента планируют начать новые работы в ближайшее время, в то время как 40 процентов не намерены вносить изменения. Среди тех, кто планирует ремонт, 39 процентов рассчитывают на свои силы, 29 процентов собираются нанять профессионала, 11 процентов обратятся к услугам подрядчика, а 7 процентов попросят помощи у друзей и родственников.