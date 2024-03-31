Безопасность домашних приборов: почему подключение к удлинителям опасно

Эксперты предупредили о опасности подключения некоторых бытовых приборов к удлинителям.
Они отметили, что для безопасности следует подключать ряд устройств исключительно к розетке. В частности, стиральные машины должны быть подключены напрямую в розетку, так как удлинители часто не предназначены для такой нагрузки и могут привести к перегрузке сети. Также подчеркнули, что использование удлинителей для холодильников и морозильников нежелательно из-за тех же рисков. В случае крайней необходимости рекомендуется применение сетевых фильтров. Отдельное подключение требуется для обогревателей и кондиционеров.
Кроме того, эксперты настоятельно не рекомендуют использовать удлинители для подключения плойки, щипцов, фенов, утюгов, а также микроволновок, мультиварок, тостеров, грилей, вафельниц и кофеварок во избежание повреждения проводов и возможных аварий.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.