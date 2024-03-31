Безопасность домашних приборов: почему подключение к удлинителям опасно

Не подключайте к удлинителю эти бытовые приборы

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

Эксперты предупредили о опасности подключения некоторых бытовых приборов к удлинителям.

Фото: 500px by Andrew Roberts is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Они отметили, что для безопасности следует подключать ряд устройств исключительно к розетке. В частности, стиральные машины должны быть подключены напрямую в розетку, так как удлинители часто не предназначены для такой нагрузки и могут привести к перегрузке сети. Также подчеркнули, что использование удлинителей для холодильников и морозильников нежелательно из-за тех же рисков. В случае крайней необходимости рекомендуется применение сетевых фильтров. Отдельное подключение требуется для обогревателей и кондиционеров.

Кроме того, эксперты настоятельно не рекомендуют использовать удлинители для подключения плойки, щипцов, фенов, утюгов, а также микроволновок, мультиварок, тостеров, грилей, вафельниц и кофеварок во избежание повреждения проводов и возможных аварий.