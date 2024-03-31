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Забудьте о мифах: алкоголь как яд для растений - ученые предупреждают

Россиян призвали отказаться от полива цветов водкой

1:07
Недвижимость » Мнение

Вопреки распространённым убеждениям о благотворном воздействии на рост растений, научное исследование показало, что алкоголь может быть опасен для них. Биолог и научный сотрудник Волгоградского государственного университета Николай Онистратенко рекомендует россиянам не использовать водку для полива комнатных цветов.

Россиян призвали отказаться от полива цветов водкой
Фото: 500px.com by Юрий Самойлов is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Онистратенко утверждает, что спиртные напитки являются ядом для растений. Он отмечает, что случаи, когда алкоголь может оказать положительное воздействие на растения, являются крайне редкими исключениями из правил. В некоторых алкогольных напитках могут содержаться вещества, которые при разбавлении могут временно повысить плодородие почвы, но это происходит не всегда и не гарантированно. Однако регулярное использование алкоголя для полива растений может привести к их гибели.

Онистратенко также отмечает, что растения обладают различными механизмами адаптации к различным видам загрязнений, включая химические. Однако регулярный и частый контакт с алкоголем может негативно сказаться на их здоровье и привести к их уничтожению.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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