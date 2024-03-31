Забудьте о мифах: алкоголь как яд для растений - ученые предупреждают

Россиян призвали отказаться от полива цветов водкой

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

Вопреки распространённым убеждениям о благотворном воздействии на рост растений, научное исследование показало, что алкоголь может быть опасен для них. Биолог и научный сотрудник Волгоградского государственного университета Николай Онистратенко рекомендует россиянам не использовать водку для полива комнатных цветов.

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Онистратенко утверждает, что спиртные напитки являются ядом для растений. Он отмечает, что случаи, когда алкоголь может оказать положительное воздействие на растения, являются крайне редкими исключениями из правил. В некоторых алкогольных напитках могут содержаться вещества, которые при разбавлении могут временно повысить плодородие почвы, но это происходит не всегда и не гарантированно. Однако регулярное использование алкоголя для полива растений может привести к их гибели.

Онистратенко также отмечает, что растения обладают различными механизмами адаптации к различным видам загрязнений, включая химические. Однако регулярный и частый контакт с алкоголем может негативно сказаться на их здоровье и привести к их уничтожению.