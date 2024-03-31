Московские новостройки: доступность жилья ухудшилась

Известен срок накопления на квартиру в Москве

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

По итогам 2023 года доступность жилья в массовых новостройках Москвы снизилась. Среднестатистической семье теперь требуется около семи лет и двух месяцев для накопления достаточной суммы на покупку квартиры. Эти данные были представлены аналитиками риелторской и консалтинговой компании "Метриум" в их исследовании.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Для рассчета использовалась семья из двух работающих людей, которые стремятся приобрести жилье со средней ценой на рынке. При этом доход каждого члена семьи соответствует среднему доходу жителей столицы, согласно данным Росстата. Предполагается, что потенциальные покупатели откладывают на жилье все свои средства, за исключением прожиточного минимума для Москвы.

Эксперты отметили, что в 2022 году коэффициент доступности новостроек в Москве достиг минимума за многие годы, составив шесть лет и восемь месяцев. Однако показатель 2023 года не является самым высоким по сравнению с предыдущими годами. Например, в 2021 году для семьи требовалось бы семь лет и девять месяцев, а в 2020 году — восемь лет и шесть месяцев.

Снижение доступности новостроек обусловлено ростом цен на них. В 2023 году средняя цена квартиры комфорт-класса на первичном рынке составляла 14,5 миллиона рублей, в то время как в 2022 году она была на уровне 12,1 миллиона рублей.