7 советов, по размещению зеркал в квартире: они помогут достичь отличного эффекта

Зеркала не только функциональные элементы интерьера, но и мощные инструменты для визуальных эффектов и улучшения пространства. Однако, для достижения максимального эффекта в использовании зеркал в доме важно правильно выбирать и размещать их. Поэтому важно учитывать несколько ключевых советов по их размещению.
Фото: Pexels by Athena is licensed under CC0
Эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино подчеркивает важность использования зеркал в интерьере.
Естественное освещение: Располагайте зеркала так, чтобы они максимально отражали естественный свет. Это ключевой момент, который часто упускается из внимания, но естественное освещение существенно для создания гармоничной атмосферы в доме.
Увеличение пространства: Размещайте зеркала напротив окон или в узких помещениях, чтобы создать ощущение простора и света. Это простой, но эффективный способ достижения баланса в интерьере. Размер зеркала играет здесь ключевую роль.
Фокусный центр: Разместите зеркало так, чтобы оно стало центральным элементом интерьера. Это может потребовать экспериментирования с расположением, чтобы найти идеальное место.
Создание оптических иллюзий: Используйте зеркала для создания оптических иллюзий, таких как удлинение пространства или увеличение высоты потолка. Этот трюк особенно полезен в небольших помещениях.
Выбор рамы и отделки: Следует подбирать рамы и отделку зеркал в соответствии с общим стилем интерьера. Они могут быть как минималистичными, так и выразительными, в зависимости от желаемого эффекта.
Избегайте неприятных отражений: Не размещайте зеркала напротив дверей или окон, чтобы избежать неприятных отражений, которые могут нарушить общий вид помещения.
Экспериментируйте с формами и размерами: Не бойтесь экспериментировать с разными формами и размерами зеркал, чтобы подчеркнуть общий стиль помещения и создать нужную атмосферу в доме.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ