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7 советов, по размещению зеркал в квартире: они помогут достичь отличного эффекта

ТОП-7 советов, как правильно размещать зеркала в квартире

1:56
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Зеркала не только функциональные элементы интерьера, но и мощные инструменты для визуальных эффектов и улучшения пространства. Однако, для достижения максимального эффекта в использовании зеркал в доме важно правильно выбирать и размещать их. Поэтому важно учитывать несколько ключевых советов по их размещению.

ТОП-7 советов, как правильно размещать зеркала в квартире
Фото: Pexels by Athena is licensed under CC0

Эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино подчеркивает важность использования зеркал в интерьере.

  1. Естественное освещение: Располагайте зеркала так, чтобы они максимально отражали естественный свет. Это ключевой момент, который часто упускается из внимания, но естественное освещение существенно для создания гармоничной атмосферы в доме.

  2. Увеличение пространства: Размещайте зеркала напротив окон или в узких помещениях, чтобы создать ощущение простора и света. Это простой, но эффективный способ достижения баланса в интерьере. Размер зеркала играет здесь ключевую роль.

  3. Фокусный центр: Разместите зеркало так, чтобы оно стало центральным элементом интерьера. Это может потребовать экспериментирования с расположением, чтобы найти идеальное место.

  4. Создание оптических иллюзий: Используйте зеркала для создания оптических иллюзий, таких как удлинение пространства или увеличение высоты потолка. Этот трюк особенно полезен в небольших помещениях.

  5. Выбор рамы и отделки: Следует подбирать рамы и отделку зеркал в соответствии с общим стилем интерьера. Они могут быть как минималистичными, так и выразительными, в зависимости от желаемого эффекта.

  6. Избегайте неприятных отражений: Не размещайте зеркала напротив дверей или окон, чтобы избежать неприятных отражений, которые могут нарушить общий вид помещения.

  7. Экспериментируйте с формами и размерами: Не бойтесь экспериментировать с разными формами и размерами зеркал, чтобы подчеркнуть общий стиль помещения и создать нужную атмосферу в доме.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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