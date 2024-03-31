Почему Россияне все меньше выбирают Дубай для инвестиций в недвижимость

Согласно информации от агентства Блумберг, интерес россиян к приобретению недвижимости в Дубае снижается в связи с рядом экономических факторов. По данным международной консалтинговой компании Henley & Partners, а также собственным источникам агентства, количество российских инвесторов, покупающих недвижимость в ОАЭ, включая Дубай, уменьшается, что свидетельствует о нисходящем тренде.
Филипп Амаранте, глава отдела по Ближнему Востоку в Henley & Partners, отмечает, что его клиенты из России либо сокращают свои владения в дубайских недвижимостях, приобретенные два года назад, либо возвращаются в Москву, либо предпочитают более привлекательные места, например, Маврикий.
Источники также сообщают, что приток российских инвестиций в ОАЭ, включая Дубай, замедляется, так как большая часть потенциала для этих инвестиций уже реализована, и новые крупные суммы маловероятны. В то же время, массовый отток капитала из ОАЭ не прогнозируется.
По данным агентства, решение некоторых российских инвесторов покинуть Дубай обусловлено несколькими факторами, включая увеличение арендных платежей, рост цен из-за увеличившегося потока иммигрантов за последние два года, а также ужесточение контроля местных банков над юридическими лицами из России.
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