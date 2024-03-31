Лучшее время для покупки дачи: весна на загородном рынке

Стоит ли покупать дачу в Подмосковье весной

3:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Весенний сезон считается оптимальным временем для покупки дачи. После зимнего периода на загородном рынке появляется больше предложений, и покупатели могут оценить варианты более объективно, принимая во внимание состояние участков после схода снега и другие факторы, которые трудно оценить зимой.

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Анализ рынка недвижимости позволяет предположить, каким образом изменится предложение, спрос и цены на дачи на загородном рынке Московской области в ближайшее время и стоит ли рассматривать приобретение дачи весной-летом 2024 года.

Предложение: увеличение и последующее уменьшение В марте 2023 года предложение дач на рынке Московской области сократилось на 2,4% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным "ЦИАН.Аналитики". Тенденцию снижения предложения также подтверждают в "Авито Недвижимости". Это небольшое сокращение предложения объясняется тем, что зимой спрос на дачи снижается.

Эксперты прогнозируют временное увеличение предложения весной из-за возвращения собственников на рынок и последующее его сокращение к концу весны, когда спрос на загородную недвижимость достигает пика. Этот сезонный рост предложения объясняется тем, что ликвидные объекты становятся доступными для продажи, а к лету большинство привлекательных вариантов уже приобретены.

Спрос: рост В марте 2024 года спрос на дачи в Подмосковье увеличился на 10% по сравнению с февралем, согласно данным "Этажей". Этот рост спроса типичен для начала весеннего сезона и, вероятно, будет продолжаться в течение всей весны. Прогнозируется, что интерес к дачам будет наивысшим в летние месяцы.

Дачи, в отличие от земельных участков или жилых домов, представляют собой недооцененный сегмент загородного рынка, что привлекает покупателей. Учитывая дефицит доступных по цене предложений в сегменте ИЖС, спрос на дачи ожидается продолжать расти.

Цены: стагнация с последующим ростом В марте 2024 года средняя стоимость дач в Подмосковье составила 3,53 млн рублей, что на 0,3% больше, чем в феврале того же года и в марте 2023 года. Хотя цены на дачи пока стабильны, ожидается, что весной и летом они могут начать расти.

Эксперты не видят предпосылок для снижения цен на дачи в Подмосковье, наоборот, сезонный спрос может привести к их увеличению, особенно в период высокого сезона.

Советы по покупке дачи весной Покупка дачи в теплое время года, особенно весной, имеет множество преимуществ. Весной предложение шире, и покупатель может более основательно рассмотреть свои варианты. Однако стоит учитывать, что цены могут начать расти во второй половине мая, поэтому рекомендуется приобретать дачу в апреле, чтобы избежать повышенных цен и конкуренции на ликвидные объекты в пик сезона.

Весной можно более объективно оценить состояние участка и его окружения, так как снег уже растаял, и можно оценить комфортность подъездных путей и общее состояние дачного товарищества.