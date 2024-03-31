Футболист Вячеслав Малафеев избавился от квартиры в Испании. Радостью футболист поделился в своём блоге

Стало известно, что футболист и бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев продал свою квартиру в Испании, которую приобрёл несколько лет назад. Эта квартира служила базой отдыха для спортсмена и его семьи. Однако дети повзрослели, со второй своей женой Екатериной футболист разошёлся и квартира стала не нужна — в связи с этим заграничное жильё было решено продать. Сам Вячеслав Малафеев отметил, что процесс продажи не был лёгким из-за испанской бюрократии. Футболист также рассказал, что прилетал в Испанию продавать квартиру вместе со своим 18-летним сыном, по его словам, он ему в этом очень помог.
"Продать недвижимость быстро не удалось, пришлось задержаться. Однако в ближайшие дни всё завершим и уедим домой. На днях сделка всё-таки состоялась", — посетовал Вячеслав Малафеев.
О продаже квартиры в Испании футболист рассказал в личном блоге.
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