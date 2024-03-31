Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянин рассказал чем кормят в бизнес-классе авиакомпании самой опасной страны мира
Печём "дышащий" белый хлеб в духовке
Как избавиться от сорняков при помощи кипятка
Как не стать жертвой мошенничества при автостраховке?
Эксперты назвали самые необычные породы кошек
ГИБДД отменит медсправку и заставит водителей пересдавать экзамен на права
Тотальное тонизирование: пять необычных хаков для использования тоника
Российские ученые смогли применить ИИ против рака кожи
Зачем гладить грязные обои утюгом
Лайфхак от экспертов: как безопасно и эффективно очистить кран с помощью лимона

Известен легкий способ отмыть кран от налета

0:39
Недвижимость

Специалисты предложили простой метод удаления налета с крана с использованием лимона. Рекомендуется разрезать лимон пополам и натереть поверхность крана одной из половинок, затем оставить на 10-15 минут. После этого следует протереть кран влажной тряпкой, уверяют эксперты, и налет исчезнет без остатка.

Известен легкий способ отмыть кран от налета
Фото: flickr.com by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако эксперты предостерегают от использования кислот, включая неразбавленную уксусную кислоту, для очистки кранов. Они также не рекомендуют использовать порошки, растворители с крупными абразивными частицами, а также жесткие и металлические щетки, чтобы избежать появления царапин на поверхности сантехники.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз

Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.

Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Удобряем рассаду помидоров
Рассаде необходимо достаточно питательных веществ
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Сводка с фронта: освобождена Новомихайловка, тяжёлые бои за Бердычи
Экологический кризис в Паттайе: пляж Джомтьен под угрозой из-за загрязнения морской воды
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Последние материалы
Россиянин рассказал чем кормят в бизнес-классе авиакомпании самой опасной страны мира
Печём "дышащий" белый хлеб в духовке
Как избавиться от сорняков при помощи кипятка
Как не стать жертвой мошенничества при автостраховке?
Эксперты назвали самые необычные породы кошек
ГИБДД отменит медсправку и заставит водителей пересдавать экзамен на права
Известен легкий способ отмыть кран от налета
Тотальное тонизирование: пять необычных хаков для использования тоника
Российские ученые смогли применить ИИ против рака кожи
Зачем гладить грязные обои утюгом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников