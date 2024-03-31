Лайфхак от экспертов: как безопасно и эффективно очистить кран с помощью лимона

Специалисты предложили простой метод удаления налета с крана с использованием лимона. Рекомендуется разрезать лимон пополам и натереть поверхность крана одной из половинок, затем оставить на 10-15 минут. После этого следует протереть кран влажной тряпкой, уверяют эксперты, и налет исчезнет без остатка.
Однако эксперты предостерегают от использования кислот, включая неразбавленную уксусную кислоту, для очистки кранов. Они также не рекомендуют использовать порошки, растворители с крупными абразивными частицами, а также жесткие и металлические щетки, чтобы избежать появления царапин на поверхности сантехники.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.