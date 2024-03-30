Конфликт в многоквартирном доме: жительница атакует соседский видеоглазок

Россиянка напала на соседский дверной глазок

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жительница многоквартирного дома в Набережных Челнах напала на дверной видеоглазок своего соседа.

Фото: Управа района Чертаново Северное города Москвы is licensed under Public domain

Инцидент был зафиксирован видеокамерой устройства. Девушка по имени Алена сначала сняла лампу с потолка, затем приступила к разрушению глазка, используя нож и молоток. Она также пыталась поджечь устройство, заклеивала его и пыталась зажечь спичками. При этом устройство продолжало работать и записывать происходящее.

Соседи девушки утверждают, что ранее она имела конфликты с ними из-за тамбурной двери. Женщина мешала им пользоваться этой дверью и угрожала поджечь их автомобили. После того, как дверь была снята, соседка начала мстить другим жильцам.

По поводу нападения на видеоглазок девушка заявила пожарным, что все проблемы вызвал сам сосед по имени Юрий. В ответ Юрий подал заявление о порче его имущества с требованием возмещения ущерба в сумме семь тысяч рублей.