Конфликт в многоквартирном доме: жительница атакует соседский видеоглазок

Жительница многоквартирного дома в Набережных Челнах напала на дверной видеоглазок своего соседа.
Инцидент был зафиксирован видеокамерой устройства. Девушка по имени Алена сначала сняла лампу с потолка, затем приступила к разрушению глазка, используя нож и молоток. Она также пыталась поджечь устройство, заклеивала его и пыталась зажечь спичками. При этом устройство продолжало работать и записывать происходящее.
Соседи девушки утверждают, что ранее она имела конфликты с ними из-за тамбурной двери. Женщина мешала им пользоваться этой дверью и угрожала поджечь их автомобили. После того, как дверь была снята, соседка начала мстить другим жильцам.
По поводу нападения на видеоглазок девушка заявила пожарным, что все проблемы вызвал сам сосед по имени Юрий. В ответ Юрий подал заявление о порче его имущества с требованием возмещения ущерба в сумме семь тысяч рублей.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.