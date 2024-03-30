Новый закон о перепланировке квартир: изменения и процедуры согласования

Юрист рассказала про новые правила по ремонту квартир с 1 апреля

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сусана Киракосян, заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по предпринимательству в сфере ЖКХ, рассказала, что с 1 апреля вступает в силу новый закон о перепланировке квартир, который расширяет определение перепланировки и изменяет процедуру согласования.

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Согласно новому закону, ремонтные работы, которые приведут к изменению формы или размера помещения, теперь также будут рассматриваться как перепланировка. То же самое касается создания новых помещений в жилье путем установки перегородок, сообщил юрист.

Изменения также затронут процедуру согласования. Владельцу квартиры необходимо будет подготовить необходимые документы и обратиться в администрацию или Госжилинспекцию. После утверждения изменений владелец должен будет вернуться в выдавший разрешение орган и получить акт соответствия от приемной комиссии после завершения ремонтных работ.

"Основное отличие заключается в том, что теперь уполномоченный орган сам передает все документы в Росреестр. Ранее этим занимался сам собственник", — пояснила эксперт.