Италия vs Россия: почему российские коммунальные счета вызывают зависть

Итальянцы завидуют россиянам из-за цен на коммунальные услуги

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Итальянская россиянка, проживающая в Италии, поделилась наблюдениями о том, чем поражаются местные жители. Она отметила, что итальянцы завидуют российским ценам на коммунальные услуги, поскольку, по ее словам, "счета за газ и электричество в России не мотивируют зарабатывать больше". Также она заметила отсутствие круглосуточных магазинов и аптек в Италии.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Хотя я привыкла к этому, но иногда забываю", — отметила она. Кроме того, она отметила, что транспортная доступность в Италии не всегда удовлетворительна, особенно для тех, кто проживает в удаленных районах от центра города. "Никто из моих знакомых не пользуется такси, это считается роскошью, плюс вызвать его не всегда удобно", — добавила она.

Девушка также отметила отсутствие в Италии такого разнообразия развлечений, как в России, где легко найти рестораны с различными кухнями и места для проведения различных мероприятий.