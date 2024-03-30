Новые правила перепланировки квартир: что изменится для собственников

В Росреестре разъяснили, что меняет новый закон о перепланировках

2:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В апреле вступают в силу изменения, касающиеся перепланировки квартир. Эксперты Росреестра объяснили, какие изменения ожидают собственников.

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Процедура согласования перепланировки или превращения жилого помещения в нежилое останется без изменений. Для этого необходимо будет подготовить соответствующие документы и обратиться в органы власти для обновления информации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Закон уточняет понятие перепланировки, определяет результаты таких работ и указывает на необходимость обновления данных в ЕГРН о границах или площади помещения, проведения государственного кадастрового учета и регистрации прав на помещения. Поправки также устанавливают момент завершения перепланировки — после обновления информации в ЕГРН.

Документ утверждает, что ремонт, реконструкция и перепланировка — это разные виды строительных работ. В результате ремонта характеристики помещения не меняются, и собственнику не нужно обращаться в Росреестр. Ремонт не требует согласования. Однако реконструкцию и перепланировку нужно согласовывать, поскольку они предполагают изменение характеристик помещения.

Перепланировка включает перенос и демонтаж внутренних перегородок, установку дополнительных кухонь и санузлов, их ликвидацию, добавление или расширение окон, установку дверных проемов, увеличение площади жилья за счет вспомогательных помещений.

Реконструкция предполагает изменение характеристик объекта: увеличение или уменьшение высоты, площади, этажности. Например, строительство мансардного этажа является реконструкцией. До начала реконструкции необходимо получить разрешение на строительство. В случае перепланировки изменения в техпаспорт больше не требуются, что упрощает процесс.

Технический план необходимо подготовить до получения акта приемочной комиссии. После завершения перепланировки заявителю больше не нужно самостоятельно предоставлять документы в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН. Уполномоченный орган направит в Росреестр заявление о кадастровом учете или регистрации права на помещение.

Новые правила помогут собственникам получить достоверную информацию о характеристиках помещений, что, как сообщают в Росреестре, избежит сложностей при продаже жилья или наследовании.