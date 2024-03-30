Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
QuatRes: вычислительная модель показывает шансы вымирания крупных животных
В Челябинске соседи помогли блокаднице Ленинграда, которая голодала и не могла выйти на улицу
В Москве выявляли лучших юных подводников
На Крымском мосту действует режим "алкостоп"
Компания Aescape из США выпустила робота-массажиста с искусственным интеллектом
Daily Mail: изменение образа жизни улучшает память на ранней стадии деменции
Правила обгона автомобилей со спецсигналами синего и красного цвета
3 фильма, в основе которых лежит видеоигра
Эксперты назвали самые разговорчивые породы кошек
Ипотека в России: почему более половины кредитов - ипотечные? Анализ ведущего эксперта

54% от объема кредитов пришлось на ипотеку в 2023 году

1:28
Недвижимость

На XXII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" в 2023 году руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг сообщил, что более половины кредитов, выданных гражданам, были ипотечными. По его данным, ипотечные кредиты составили 54% от общего объема кредитования физических лиц.

54% от объема кредитов пришлось на ипотеку в 2023 году
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Согласно Центробанку, в 2022 году объем ипотечных кредитов для физических лиц достиг 14,1 трлн рублей, превысив этим значением 50% общей суммы кредитования впервые в истории.

Ипотека согласно государственной статистике обеспечила 65% прироста розничного кредитования. Гольдберг выразил мнение, что хотя дальнейший рост ипотеки возможен, он не будет столь значительным. Когда доля ипотечных кредитов достигает 60-70% от общего объема кредитов граждан, рынок становится взрослым. В таких условиях ипотека, вероятно, не сможет дальше замещать потребительские кредиты.

Аналитики "Дом.РФ" прогнозируют, что российский ипотечный рынок вернется к показателям прошлого года не ранее 2027 года. В 2023 году было выдано 2 млн ипотечных кредитов на общую сумму 7,8 трлн рублей — значительный показатель, который потребует времени для восстановления.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Игорь Николаев заявил об идиллии в отношениях с женой Юлией Проскуряковой
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Даже хилая рассада оживёт: вот чем её нужно полить — органический стимулятор роста растений
Кошка укажет, что в доме есть негатив: важные признаки в ее поведении
"Пугалкина": Сергей Соседов жестко прошелся по творчеству Пугачевой
"Пугалкина": Сергей Соседов жестко прошелся по творчеству Пугачевой
Последние материалы
Как правильно экономить
54% от объема кредитов пришлось на ипотеку в 2023 году
Автоэксперты назвали самые популярные дизельные автомобили в РФ
Как ухаживать за кожей во время цикла
Крем-суп из кабачков: готовим очень вкусное блюдо за 20 минут
Тренер Карпов назвал упражнения для мужчин для увеличения ягодичных мышц
Нужно ли обрабатывать деревья и как это делать?
Ученые обнаружили в янтаре ленточного червя возрастом 99 миллионов лет
Автоэксперт Зарубин назвал три способа для покупки подержанного автомобиля
В 40 городах России выдача разрешений на строительство приостановлена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников