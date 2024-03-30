Ипотека в России: почему более половины кредитов - ипотечные? Анализ ведущего эксперта

54% от объема кредитов пришлось на ипотеку в 2023 году

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На XXII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" в 2023 году руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг сообщил, что более половины кредитов, выданных гражданам, были ипотечными. По его данным, ипотечные кредиты составили 54% от общего объема кредитования физических лиц.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Согласно Центробанку, в 2022 году объем ипотечных кредитов для физических лиц достиг 14,1 трлн рублей, превысив этим значением 50% общей суммы кредитования впервые в истории.

Ипотека согласно государственной статистике обеспечила 65% прироста розничного кредитования. Гольдберг выразил мнение, что хотя дальнейший рост ипотеки возможен, он не будет столь значительным. Когда доля ипотечных кредитов достигает 60-70% от общего объема кредитов граждан, рынок становится взрослым. В таких условиях ипотека, вероятно, не сможет дальше замещать потребительские кредиты.

Аналитики "Дом.РФ" прогнозируют, что российский ипотечный рынок вернется к показателям прошлого года не ранее 2027 года. В 2023 году было выдано 2 млн ипотечных кредитов на общую сумму 7,8 трлн рублей — значительный показатель, который потребует времени для восстановления.