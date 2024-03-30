Ограничения на строительство в 40+ российских городах: президент НОСТРОЙ рассказывает о причинах

В 40 городах России выдача разрешений на строительство приостановлена

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Более 40 городов России приостановили или ограничили выдачу разрешений на строительство, сообщил президент Национального объединения строителей Антон Глушков. По его словам, это связано с требованиями прокуратуры.

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При увеличении объема жилищного строительства не во всех новых комплексах имеются школы, детские сады и другие социальные объекты. Надзорные органы указывают застройщикам на этот дефицит социальной инфраструктуры, что отрицательно сказывается на планах разработчиков в ряде регионов.

Антон Глушков отметил, что в большинстве регионов, где ведется активное строительство жилья, существует диалог между исполнительной властью, надзорными органами и застройщиками. Это позволяет найти компромисс и определить, какую часть социальной ответственности может взять на себя муниципалитет. Президент НОСТРОЙ утверждает, что централизованное решение этой проблемы невозможно из-за различий в экономике строительства между регионами и даже муниципалитетами.

В настоящее время саморегулируемые организации разрабатывают механизм, который позволит застройщикам, надзорным органам и исполнительной власти в каждом регионе установить свои собственные правила развития социальной инфраструктуры. Это поможет повысить уровень обеспечения новых жилых комплексов социальными объектами и предотвратить дисбалансы.

Также планы застройщиков повлияло на снижение объема сделок в начале 2024 года из-за введения банками комиссий для девелоперов, отметил Глушков. Он добавил, что положительное воздействие оказало продление программы семейной ипотеки, предоставляющей разработчикам возможность планировать на более длительный период — от 5 до 6 лет.