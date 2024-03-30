Ограничения на строительство в 40+ российских городах: президент НОСТРОЙ рассказывает о причинах

Более 40 городов России приостановили или ограничили выдачу разрешений на строительство, сообщил президент Национального объединения строителей Антон Глушков. По его словам, это связано с требованиями прокуратуры.
При увеличении объема жилищного строительства не во всех новых комплексах имеются школы, детские сады и другие социальные объекты. Надзорные органы указывают застройщикам на этот дефицит социальной инфраструктуры, что отрицательно сказывается на планах разработчиков в ряде регионов.
Антон Глушков отметил, что в большинстве регионов, где ведется активное строительство жилья, существует диалог между исполнительной властью, надзорными органами и застройщиками. Это позволяет найти компромисс и определить, какую часть социальной ответственности может взять на себя муниципалитет. Президент НОСТРОЙ утверждает, что централизованное решение этой проблемы невозможно из-за различий в экономике строительства между регионами и даже муниципалитетами.
В настоящее время саморегулируемые организации разрабатывают механизм, который позволит застройщикам, надзорным органам и исполнительной власти в каждом регионе установить свои собственные правила развития социальной инфраструктуры. Это поможет повысить уровень обеспечения новых жилых комплексов социальными объектами и предотвратить дисбалансы.
Также планы застройщиков повлияло на снижение объема сделок в начале 2024 года из-за введения банками комиссий для девелоперов, отметил Глушков. Он добавил, что положительное воздействие оказало продление программы семейной ипотеки, предоставляющей разработчикам возможность планировать на более длительный период — от 5 до 6 лет.
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