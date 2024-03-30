Увеличение максимального размера кредита в программе "Сельская ипотека": новые возможности для заемщиков

Сумму сельской ипотеки планируют увеличить

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Планируется увеличение максимального размера кредита в рамках программы "Сельская ипотека". Об этом заявил Виталий Платонов, заместитель директора департамента развития сельских территорий, отметив, что Минсельхоз рассматривает такую возможность.

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По словам Платонова, ведомство проведет анализ средней стоимости индивидуального жилищного строительства в сельской местности. Если текущие суммы кредитования не привлекают заемщиков, то Минсельхоз рассмотрит вопрос об их увеличении. По его словам, в некоторых сельских поселках стоимость индивидуального жилья превышает 5 млн рублей.

Олег Коркин, заместитель главы департамента розничного бизнеса Россельхозбанка, сообщил, что в 2024 году планируется выделить сельских ипотечных кредитов на сумму более 70 млрд рублей. С начала текущего года были выданы кредиты на общую сумму 14,2 млрд рублей.

Напомним, что в июле 2023 года было увеличено лимитированное количество кредитов по программе "Сельская ипотека" с 3 до 6 млн рублей. В конце января также было снижено начальное требование к первоначальному взносу с 30% до 20%. По данной программе можно получить кредит под 3% годовых на срок до 25 лет.