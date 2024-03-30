Увеличение максимального размера кредита в программе "Сельская ипотека": новые возможности для заемщиков

Планируется увеличение максимального размера кредита в рамках программы "Сельская ипотека". Об этом заявил Виталий Платонов, заместитель директора департамента развития сельских территорий, отметив, что Минсельхоз рассматривает такую возможность.
По словам Платонова, ведомство проведет анализ средней стоимости индивидуального жилищного строительства в сельской местности. Если текущие суммы кредитования не привлекают заемщиков, то Минсельхоз рассмотрит вопрос об их увеличении. По его словам, в некоторых сельских поселках стоимость индивидуального жилья превышает 5 млн рублей.
Олег Коркин, заместитель главы департамента розничного бизнеса Россельхозбанка, сообщил, что в 2024 году планируется выделить сельских ипотечных кредитов на сумму более 70 млрд рублей. С начала текущего года были выданы кредиты на общую сумму 14,2 млрд рублей.
Напомним, что в июле 2023 года было увеличено лимитированное количество кредитов по программе "Сельская ипотека" с 3 до 6 млн рублей. В конце января также было снижено начальное требование к первоначальному взносу с 30% до 20%. По данной программе можно получить кредит под 3% годовых на срок до 25 лет.
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