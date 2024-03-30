Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи в Краснодарском крае спасли руку мужчине и восстановили её двигательную функцию
Песков об эмоциях Владимира Путина: "Если вы не увидите на его лице слёз, это не значит, что ему не больно"
Как сложилась судьба детей-актёров из "Сказки о потерянном времени"
Эксперты объяснили, почему не стоит брать с собой в путешествие кошку
Как восстановить ресницы после наращивания: важные правила
Шампиньоны с сырно-чесночной начинкой: запекаем в духовке
Ценное растение для садоводов: тропеолум
JAMA: политические взгляды американцев влияют на сообщения о побочках вакцины
Эксперты рассказали, кто из питомцев вас по-настоящему любит
Уникальный случай: многодетная семья осталась прописанной в торговой точке - как решить проблему

Россиянку с тремя детьми прописали в продуктовом магазине

1:35
Недвижимость

Жительницу Миасса вместе с её тремя детьми по факту прописали в продуктовом магазине, сообщает руководитель регионального комитета Общенародного фронта, Денис Рыжий.

Россиянку с тремя детьми прописали в продуктовом магазине
Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно словам Рыжего, данная женщина была прописана в магазине после пожара, произошедшего в 1994 году в её прежнем жилом доме на улице Октябрьская. После того как её жильё сгорело, на его месте была построена торговая точка, однако прописка осталась без изменений как у неё, так и у её детей.

В течение 30 лет жительница Миасса, проживавшая в нежилом помещении, вынуждена была арендовать квартиры, так как ни компенсации, ни нового жилья от властей ей не предоставлялись. Недавно многодетная мать, в шутку, разместила в интернете объявление о сдаче койко-места в магазине. "Поскольку администрация считает, что я и мои три ребёнка можем проживать в магазине, значит, я имею право сдать здесь койко-место," — отметила она. В своём объявлении женщина подчеркнула, что такое жильё является отличным вариантом экономии. "Койко-место находится между мешками с картошкой и коробками с конфетами. Поспал — и сразу поел!" — описала она преимущества данного объекта.

После многочисленных обращений в различные инстанции и длительных разбирательств адрес магазина был изменён, однако это не улучшило ситуацию — мать и её трое детей остались без прописки вообще. Народный фронт обратился в прокуратуру с запросом разрешения жилищного вопроса для этой семьи.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Игорь Николаев заявил об идиллии в отношениях с женой Юлией Проскуряковой
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Даже хилая рассада оживёт: вот чем её нужно полить — органический стимулятор роста растений
Кошка укажет, что в доме есть негатив: важные признаки в ее поведении
"Пугалкина": Сергей Соседов жестко прошелся по творчеству Пугачевой
"Пугалкина": Сергей Соседов жестко прошелся по творчеству Пугачевой
Последние материалы
Тюменские ученые нашли способ предсказать заболеваемость диабетом
Криотерапия: польза и вред
Приморскому краю для строительства курорта требуется федеральная поддержка в 6 млрд рублей
Известны разрешенные для разведения на даче виды животных
Краснодарскому краю угрожает опасность - предупреждает МЧС
Гонщик Феттель: Я думаю о возвращении в Формулу
Крем-суп из сельдерея на кокосовом молоке: рецепт
Борьба с "обочечниками": как правильно отомсить на нарушения на дороге?
Никто не хочет покупать: Александр Петров не может продать двухуровневые апартаменты
Кинологи рассказали, когда гулять с собакой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников