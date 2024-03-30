Уникальный случай: многодетная семья осталась прописанной в торговой точке - как решить проблему

Россиянку с тремя детьми прописали в продуктовом магазине

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жительницу Миасса вместе с её тремя детьми по факту прописали в продуктовом магазине, сообщает руководитель регионального комитета Общенародного фронта, Денис Рыжий.

Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно словам Рыжего, данная женщина была прописана в магазине после пожара, произошедшего в 1994 году в её прежнем жилом доме на улице Октябрьская. После того как её жильё сгорело, на его месте была построена торговая точка, однако прописка осталась без изменений как у неё, так и у её детей.

В течение 30 лет жительница Миасса, проживавшая в нежилом помещении, вынуждена была арендовать квартиры, так как ни компенсации, ни нового жилья от властей ей не предоставлялись. Недавно многодетная мать, в шутку, разместила в интернете объявление о сдаче койко-места в магазине. "Поскольку администрация считает, что я и мои три ребёнка можем проживать в магазине, значит, я имею право сдать здесь койко-место," — отметила она. В своём объявлении женщина подчеркнула, что такое жильё является отличным вариантом экономии. "Койко-место находится между мешками с картошкой и коробками с конфетами. Поспал — и сразу поел!" — описала она преимущества данного объекта.

После многочисленных обращений в различные инстанции и длительных разбирательств адрес магазина был изменён, однако это не улучшило ситуацию — мать и её трое детей остались без прописки вообще. Народный фронт обратился в прокуратуру с запросом разрешения жилищного вопроса для этой семьи.