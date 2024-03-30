Депутат Госдумы о разведении птиц и животных: важные аспекты для соблюдения закона

Граждане имеют право разводить птиц и других животных на своем дачном участке, при условии соблюдения всех соответствующих санитарных и иных норм. Это было заявлено депутатом Государственной Думы Никитой Чаплиным.
Он подчеркнул, что закон разрешает использовать дачные участки для выращивания сельскохозяйственных птиц, кроликов или коз для собственных нужд, однако это должно происходить в соответствии с земельным законодательством, ветеринарными требованиями, а также с соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности и гигиенических стандартов. Депутат добавил, что согласно гражданскому законодательству куры и попугаи, как и собаки, кошки и другие сельскохозяйственные животные, включая кроликов и коз, являются имуществом. Соответственно, их владелец имеет право владеть, использовать и распоряжаться ими.
Тем не менее, Чаплин отметил, что при использовании этого имущества необходимо учитывать права соседей. Он упомянул, что в Российской Федерации существует законодательство относительно выгула собак, которое было введено из-за частых случаев нападения животных на людей. Также был регулирован вопрос о сборе и утилизации отходов животных на общественных территориях.
Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.