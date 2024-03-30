Депутат Госдумы о разведении птиц и животных: важные аспекты для соблюдения закона

Известны разрешенные для разведения на даче виды животных

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Граждане имеют право разводить птиц и других животных на своем дачном участке, при условии соблюдения всех соответствующих санитарных и иных норм. Это было заявлено депутатом Государственной Думы Никитой Чаплиным.

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Он подчеркнул, что закон разрешает использовать дачные участки для выращивания сельскохозяйственных птиц, кроликов или коз для собственных нужд, однако это должно происходить в соответствии с земельным законодательством, ветеринарными требованиями, а также с соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности и гигиенических стандартов. Депутат добавил, что согласно гражданскому законодательству куры и попугаи, как и собаки, кошки и другие сельскохозяйственные животные, включая кроликов и коз, являются имуществом. Соответственно, их владелец имеет право владеть, использовать и распоряжаться ими.

Тем не менее, Чаплин отметил, что при использовании этого имущества необходимо учитывать права соседей. Он упомянул, что в Российской Федерации существует законодательство относительно выгула собак, которое было введено из-за частых случаев нападения животных на людей. Также был регулирован вопрос о сборе и утилизации отходов животных на общественных территориях.