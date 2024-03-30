Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Краснодарскому краю угрожает опасность - предупреждает МЧС
Гонщик Феттель: Я думаю о возвращении в Формулу
Крем-суп из сельдерея на кокосовом молоке: рецепт
Борьба с "обочечниками": как правильно отомсить на нарушения на дороге?
Никто не хочет покупать: Александр Петров не может продать двухуровневые апартаменты
Кинологи рассказали, когда гулять с собакой
Эти сорта томатов можно сажать прямо в грунт
США фактически лишили Польшу боеспособной армии — польский публицист
NSR: китайские ученые разработали метод обучения ИИ, основанный на хаосе
Депутат Госдумы о разведении птиц и животных: важные аспекты для соблюдения закона

Известны разрешенные для разведения на даче виды животных

1:15
Недвижимость

Граждане имеют право разводить птиц и других животных на своем дачном участке, при условии соблюдения всех соответствующих санитарных и иных норм. Это было заявлено депутатом Государственной Думы Никитой Чаплиным.

Известны разрешенные для разведения на даче виды животных
Фото: flickr.com by svklimkin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он подчеркнул, что закон разрешает использовать дачные участки для выращивания сельскохозяйственных птиц, кроликов или коз для собственных нужд, однако это должно происходить в соответствии с земельным законодательством, ветеринарными требованиями, а также с соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности и гигиенических стандартов. Депутат добавил, что согласно гражданскому законодательству куры и попугаи, как и собаки, кошки и другие сельскохозяйственные животные, включая кроликов и коз, являются имуществом. Соответственно, их владелец имеет право владеть, использовать и распоряжаться ими.

Тем не менее, Чаплин отметил, что при использовании этого имущества необходимо учитывать права соседей. Он упомянул, что в Российской Федерации существует законодательство относительно выгула собак, которое было введено из-за частых случаев нападения животных на людей. Также был регулирован вопрос о сборе и утилизации отходов животных на общественных территориях.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Игорь Николаев заявил об идиллии в отношениях с женой Юлией Проскуряковой
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Даже хилая рассада оживёт: вот чем её нужно полить — органический стимулятор роста растений
"Пугалкина": Сергей Соседов жестко прошелся по творчеству Пугачевой
Кошка укажет, что в доме есть негатив: важные признаки в ее поведении
Кошка укажет, что в доме есть негатив: важные признаки в ее поведении
Последние материалы
NSR: китайские ученые разработали метод обучения ИИ, основанный на хаосе
Зуб с удалённым нервом становится хрупким
Москвичам следует быть осторожней в связи с новой схемой коммунальных мошенников
Михаил Галустян отметил героическое бесстрашие парня из Белгорода
Зоя Бербер из "Реальных пацанов" призналась, что не будет долго сидеть в декрете
Новый аэропорт будет построен на Ямале
Что брать с собой в путешествие: список из пять бьюти-средств, которые вам нужны
Ветеринары рассказали, чем грозят поцелуи с кошкой
Союз биатлонистов РФ положительно оценил работу наставников сборной по итогам сезона
Что делать, если ГАИ требует медсправку, а её срок действия истёк
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников