Будьте бдительны: москвичам рассказали о мошенниках, продаютщих ложные льготы на электроэнергию

Москвичам следует быть осторожней в связи с новой схемой коммунальных мошенников

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мошеннические схемы, связанные с предложением льготной оплаты за электроэнергию, активно распространяются среди жителей Москвы. О новых случаях обмана в сфере коммунальных услуг предупреждает компания "Мосэнергосбыт".

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По данным компании, мошенники звонят жителям Москвы, убеждая их оформить льготы на оплату счетов. В результате разговора аферисты могут получить доступ к личным данным собеседника и информации о его банковских картах.

В "Мосэнергосбыте" напоминают, что сотрудники энергетических компаний не звонят клиентам и не предлагают услуги по телефону. Всю необходимую информацию о льготах и способы их получения можно получить на сайте компании. Личность сотрудника можно также проверить через официальные источники. Поэтому важно не доверять предоставленной по телефону информации и в случае сомнений обратиться в полицию.

Кроме того, некоторые жители Москвы столкнулись с объявлениями о смене номера диспетчерской службы в своих домах. Позвонив по указанному номеру, они могут столкнуться с мошенниками, которые предлагают широкий спектр услуг — от ремонта сантехники до химчистки мебели. В некоторых случаях аферисты исчезают после предоплаты, в других — завышают стоимость услуг после их оказания.