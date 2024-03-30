Будьте бдительны: москвичам рассказали о мошенниках, продаютщих ложные льготы на электроэнергию

Мошеннические схемы, связанные с предложением льготной оплаты за электроэнергию, активно распространяются среди жителей Москвы. О новых случаях обмана в сфере коммунальных услуг предупреждает компания "Мосэнергосбыт".
По данным компании, мошенники звонят жителям Москвы, убеждая их оформить льготы на оплату счетов. В результате разговора аферисты могут получить доступ к личным данным собеседника и информации о его банковских картах.
В "Мосэнергосбыте" напоминают, что сотрудники энергетических компаний не звонят клиентам и не предлагают услуги по телефону. Всю необходимую информацию о льготах и способы их получения можно получить на сайте компании. Личность сотрудника можно также проверить через официальные источники. Поэтому важно не доверять предоставленной по телефону информации и в случае сомнений обратиться в полицию.
Кроме того, некоторые жители Москвы столкнулись с объявлениями о смене номера диспетчерской службы в своих домах. Позвонив по указанному номеру, они могут столкнуться с мошенниками, которые предлагают широкий спектр услуг — от ремонта сантехники до химчистки мебели. В некоторых случаях аферисты исчезают после предоплаты, в других — завышают стоимость услуг после их оказания.
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