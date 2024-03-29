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Эффективные народные средства для чистки окон без химии: советы эксперта OBI

Россиянам посоветовали продувать окна феном

1:11
Недвижимость » Мнение

Для уборки окон необязательно тратиться на дорогие химические средства — можно воспользоваться народными методами. Эксперт из сети строительных гипермаркетов OBI, Дина Бызова, поделилась с россиянами быстрыми и эффективными способами очистки стекол и рам.

Россиянам посоветовали продувать окна феном
Фото: Wikipedia by Chet B Long is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она рекомендует использовать меламиновую губку для белых рам и удаления загрязнений в стыках, а также обработать их феном и вымыть с помощью зубной щетки. Для мытья стекол можно приготовить средство самостоятельно, разведя две столовые ложки нашатырного спирта или четыре ложки уксуса в двух литрах воды. Также грязь можно устранить с помощью раствора марганцовки или разведенного в воде средства для стирки.

Эксперт отмечает, что следует избегать использования абразивных средств, так как они могут оставлять царапины на стеклах. Вместо этого лучше использовать тряпки из микроволокна или водосгоны. Просто пройдитесь ими по мокрому окну — не нужно ничего тереть.

Ранее было сказано, что для избавления от неприятного запаха и микробов в матрасе можно использовать водку. Также водка эффективна в борьбе с плесенью в ванной, сообщили специалисты.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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