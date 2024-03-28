Найдено средство против запотевания зеркала в ванной — действует до 10 дней

Зачем натирать зеркало в ванной пеной для бритья

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ванная — это то место, где зеркало наиболее важно с точки зрения его основного предназначения. И именно там оно подвержено поистине катастрофическому недостатку — запотевает!

Фото: Pexels by Curtis Adams is licensed under CC0

Но не стоит горевать, ведь есть очень простой и тем не менее эффективный способ профилактики конденсации влаги на зеркальной поверхности. Его предложило сетевое издание "БелНовости".

Достаточно обработать зеркало пеной для бритья.

Просто нанесите средство равномерным слоем и сотрите его сухой тряпкой до блеска.

Такой профилактики хватит надолго — по уверениям издания, ещё как минимум 10 дней вы сможете без помех любоваться собой сразу после душа.

Пожалуй, это самый эффективный способ защитить зеркало от запотевания, хотя есть и другие.

Чтобы не потело зеркало