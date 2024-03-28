Экспертные советы: как правильно подготовить клей для обоев без проблем

Информация о том, как правильно подготовить клей для обоев, обычно представлена на упаковке продукта.
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Производитель всегда предоставляет рекомендации по приготовлению клеевого раствора, а также указывает пропорции смешивания сухого компонента с водой.
Если по каким-либо причинам вы не можете воспользоваться инструкцией на упаковке, можно обратиться к советам дизайнера Юлии Тычино.
Общий план подготовки клея, подходящего для любого типа обоев, выглядит следующим образом:
Подготовьте чистый и сухой контейнер подходящего объема, такой как ведро или таз.
Налейте в контейнер необходимое количество воды в соответствии с указаниями на упаковке.
Постепенно добавьте сухую клеевую смесь в воду, начиная с края контейнера, и непрерывно перемешивайте, чтобы избежать образования комков.
После того как вся сухая смесь добавлена, тщательно перемешайте раствор в течение 5-10 минут для полного растворения всех частиц клея. Это обеспечит равномерное нанесение клея на обои и улучшит их сцепление с поверхностью стены.
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