Натуральная магия: как картофель делает стекло блестящим без лишних затрат

Назван легкий способ отмыть стеклянные поверхности до блеска

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Эксперты из интернета предложили простой способ достичь блеска на стеклянных поверхностях — использование картофеля.

Фото: "Potatoes" by 16:9clue is licensed under CC BY 2.0.

Сначала рекомендуется помыть загрязненную поверхность обычным способом, а затем обработать её разрезанным сырым картофелем и протереть насухо тряпкой. Этот метод обещает впечатляющий результат, превосходящий эффект дорогостоящей бытовой химии. Такой подход может быть эффективен при мытье стеклянных перегородок в ванной, окон, зеркал и других поверхностей.

В другом совете, домохозяйкам рекомендовали использовать водку для чистки матраса, чтобы избавиться от неприятного запаха в спальне и уничтожить вредоносные микроорганизмы.