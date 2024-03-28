Эксперты из интернета предложили простой способ достичь блеска на стеклянных поверхностях — использование картофеля.
Сначала рекомендуется помыть загрязненную поверхность обычным способом, а затем обработать её разрезанным сырым картофелем и протереть насухо тряпкой. Этот метод обещает впечатляющий результат, превосходящий эффект дорогостоящей бытовой химии. Такой подход может быть эффективен при мытье стеклянных перегородок в ванной, окон, зеркал и других поверхностей.
В другом совете, домохозяйкам рекомендовали использовать водку для чистки матраса, чтобы избавиться от неприятного запаха в спальне и уничтожить вредоносные микроорганизмы.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.