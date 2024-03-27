Будьте бдительны: москвичи подвергаются мошенническим схемам с диспетчерскими службами

Известна новая схема коммунальных мошенников

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Объявления о смене телефона диспетчерской службы в Москве стали привлекать внимание горожан с увеличенной частотой. Однако, звоня на указанный номер, люди могут столкнуться с мошенниками.

Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Преступники, выдавая себя за сотрудников коммунальных служб, принимают заявки на ремонт в любое время суток. Они готовы выполнить различные работы, начиная от замены капающего крана до химчистки мебели. В некоторых случаях требуется предоплата, после чего "мастера" исчезают. В других ситуациях они приезжают, выполняют работу, а затем предъявляют завышенную цену. При этом отказаться от оплаты становится сложно.

Также в городе продолжают действовать мошенники, предлагающие проверку счетчиков. Они распространяют листовки через почтовые ящики или размещают объявления в подъездах, требуя немедленного контакта. Пригласив такого "мастера" домой, можно остаться без счетчика и без денег. Кроме того, мошенники угрожают штрафами за просроченную поверку.

Доказать факт мошенничества и привлечь обманщиков к ответственности сложно, так как жильцы сами приглашают их в свои квартиры и подписывают необходимые документы. Жителям столицы напоминают о существующем телефоне Единой диспетчерской службы и о возможности напрямую обратиться в управляющую компанию в случае сомнений. Даты следующей поверки обычно указаны в квитанциях за коммунальные услуги. Также людям напоминают, что специалисты редко приходят без предварительного вызова и не занимаются рекламой услуг или продажей оборудования.